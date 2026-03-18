Из-за сделки Amazon и OpenAI Microsoft может обратиться в суд

«Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times сообщает, Microsoft рассматривает возможность подачи иска против Amazon и OpenAI на фоне их сделки объемом 50 млрд долларов. В компании считают, что новое партнерство может противоречить ранее заключенному эксклюзивному соглашению между Microsoft и OpenAI.

Amazon в феврале подписал с OpenAI ряд соглашений о сотрудничестве. Одно из них предусматривает, что облачное подразделение Amazon — Amazon Web Services — станет эксклюзивным поставщиком услуг для Frontier — корпоративной платформы OpenAI, предназначенной для разработки и запуска ИИ-агентов.

В Microsoft считают, что такие условия могут нарушать прежние договоренности, согласно которым доступ к моделям OpenAI должен предоставляться исключительно через облачную платформу Microsoft Azure.

Источник, знакомый с позицией Microsoft, заявил Financial Times, что компания готова обратиться в суд в случае нарушения контракта.

Amazon и OpenAI не стали комментировать информацию о возможном судебном разбирательстве. В самой Microsoft подчеркнули, что ожидают от OpenAI соблюдения всех юридических обязательств и уверены, что партнер понимает их значимость.

