Одинокая женщина желает познакомиться: в России искали мужа Ивлеевой через объявления

Жители Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Уфы, Новосибирска и Перми заметили необычные объявления в общественных местах своих городов — на них сообщалось, что блогер Настя Ивлеева ищет спутника жизни.

Кроме фото инфлюенсера, дейтинг-наружка содержала следующий текст: «Одинокая женщина желает познакомиться для серьезных отношений. О себе: Настя, блогер, рост 178 сантиметров, есть постоянный заработок, квартира и машина иномарка. Познакомлюсь для серьезных отношений. В будущем — для создания семьи». Также на объявлениях были указаны требования к кандидату: «Настоящий мужчина от 25 лет с В/О и В/П».

На отрывной части объявления напечатан телефон. При звонке на него сначала отвечает сама Ивлеева, а после — мужской голос анонсирует реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», которое телеканал Пятница! запустил 11 ноября.

Позже этот же телефон Насти «слили» в Telegram-канал «Пятницы!»

17 июля во время прямой трансляции футбольного матча между командами «Динамо Москва» и «Ростов» в эфире «Матч ТВ» зрители увидели интеграцию телеканала «Пятница!». В рамках диджитал-активации на футбольное поле «упал» гигантский мяч, который «пробил» на стадионе две дыры — из них вылезли руки блогера Насти Ивлеевой.

«Сердце Ивлеевой» — романтический эксперимент телеканала «Пятница!», в котором инфлюенсер ищет свою любовь.