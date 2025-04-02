«Иви» тестирует стриминг на турецком рынке

Онлайн-кинотеатр «Иви» вывел свой стриминг на турецкий рынок. Основной каталог составляют сериалы, на которые сервис приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов, сообщает «Коммерсант».

Мобильное приложение турецкого ivi для Android уже доступно в Google Play. Сейчас в сервисе представлены местные драматические сериалы (dizi), также доступен просмотр релизов ТВ-каналов Now, aTV, Star, Sh ow, Kanal D. Получить бесплатный доступ к стримингу можно в течение 90 дней.

Сейчас в Турции работает несколько онлайн-кинотеатров, среди них — Amazon Prime Video, Netflix, а также местные сервисы. Disney+ в 2023 году покинул страну и полностью остановил производство контента для региона. Причиной стала съемка сериала об основателе современной Турции Мустафе Кемале Ататюрке, против которого выступил Армянский национальный комитет США.

По данным Statista, потенциальная емкость рынка Турции по итогам 2025 года составит почти $1 млрд, а в условиях инфляции в стране ежемесячная стоимость подписок превышает $15.

Эксперты предупреждают, что онлайн-кинотеатр будет скорее востребован среди туристов из России, чем у локальных пользователей, однако не исключают, что в будущем «Иви» превратит турецкий онлайн-кинотеатр в отдельный видеосервис со своим юрлицом.

Ранее сообщалось, что Минкульт подпишет соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами, среди которых — Турция. Соглашение разнообразит контент и поможет бороться с пиратством.