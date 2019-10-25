Николай Белов, ivi: «Кино — рычаг смены настроения и улучшения физических показателей»

Креативная команда IVI разработала для обновления бренда рекламную кампанию «Клиентский креатив». Прямо мурашки по коже от этого словосочетания. Третью неделю сидишь и пилишь один и тот же сценарий, чеканишь каждое слово и видишь самого себя не меньше, чем в образе Микеланджело за работой. Ты уже почти видишь залайканную вдоль и поперек ленту и овации. Кровь приливает к голове. И тут приходят они: клиентские правки под ручку с клиентским креативом. Всё заново…
Да, нам это знакомо. А потом мы решили и сделали #клиентскийкреатив своим призванием. Что из этого вышло? Наш креатив уже доказал на цифрах, что он может быть другим: не только дерзким, провокационным, почти не клиентским и вызывающим реальные эмоции, но и решающим маркетинговые задачи.
Как это было
Возможно, вы не знали, но просмотр фильмов и сериалов — не такое уж и простое развлечение. Кино воздействует на наш мозг и тело.
Поэтому за основу рекламной кампании ivi «Основано на реальных эмоциях» мы взяли научный факт: кино провоцирует выход эмоций. Но не таких, как их принято описывать («яркие», «красочные» и прочие ярлыки), а настоящие: наш организм реагирует на просмотр фильмов и провоцирует выброс гормонов, в которых мы нуждаемся.
Кино запросто может стать рычагом смены настроения и улучшения физических показателей, но важно выбрать подходящее: комедии дают дозу эндорфина и снижают уровень стресса; ужасы — приток адреналина и чувство эйфории за счёт выброса в кровь естественных наркотиков (производные опиума и морфия); мелодрамы провоцируют выработку гормона прогестерона, который отвечает за наше либидо и радость от секса. Это и есть реальные эмоции.
Решая эту задачу, мы приняли для себя несколько правил: не давать пустых обещаний, максимально учитывать интересы и паттерны поведения целевой аудитории, погрузить всю команду проекта в цифры и исследования.
Сложно сказать, какое правило дало максимальный эффект, скорее это неразрывная цепочка. Каждый на площадке знал, что именно и как именно мы хотим сказать зрителю, и почему девушка должна быть рыжая. Мы построили рекламную кампанию как иммерсивный эксперимент и попытались воссоздать опыт восприятия большого кино.
Кинематографичные образы, воздействие цветом, управление взглядом зрителя, музыка и прямой контакт со зрителем — всё это вызывает реальные эмоции. Именно на этом основана глобальная киноиндустрия в целом и онлайн-кинотеатр ivi в частности. Из самой большой лицензионной коллекции фильмов в России каждый сможет найти те эмоции, которые нужны именно ему.
Игорь Сайфуллин, генеральный продюсер Бюро «Рабочее название»:
В ivi сейчас сильная внутренняя креативная экспертиза, это позволило сделать яркий проект во взрывные сроки. Огромный респект, конечно, творческой команде, режиссеру Кириллу Новикову, оператору Андрею Краузову и второму режиссеру Лёше Смоляру.
Отдельная наша гордость — музыка. Она написана в музыкальном департаменте нашего продакшена, который мы развиваем последние полтора года.
Состав творческой группы
Онлайн-кинотеатр IVI:
Анастасия Хижина — бренд-директор
Алексей Казаков — маркетинг-директор
Николай Белов — креативный директор
Михаил Мелькин — копирайтер
Анастасия Клименко — арт-директор
Бюро «Рабочее название»:
Кирилл Новиков — режиссер
Андрей Краузов — оператор-постановщик
Игорь Сайфуллин, Федор Наумов — генеральные продюсеры
Дмитрий Жуков — продюсер
Таня Дудка — ассистент продюсера
Алексей Смоляр — второй режиссер
Анна Караваева, Никита Сысоев — художники-постановщики
Иван Море — директор группы
Елена Жегалко — реквизит и бутафория
Елена Ушакова — художник по костюму
Алиса Бояркина — художник по гриму
Елена Камочкина — кастинг-директор
Ира Кокунова — пост-продакшн продюсер
Кирилл Хандурин, Коля Токарев — монтаж
Искандер Еримбетов — композитор
Искандер Еримбетов — саунд-дизайн
Артем Леонов — цветокоррекция
CG — White Russian, ppVFX__