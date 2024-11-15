Автомобили, техника и одежда: что приобретали россияне в дни распродажи 11.11

Дни акции 11.11 (её ещё называют «Всемирным днём шопинга») продолжают пользоваться популярностью у российских покупателей и продавцов маркетплейсов и онлайн-магазинов. Среди трендов прошедшей распродажи — опережающий рост спроса на одежду, особенно в малых городах, и увеличение числа покупок дорогих товаров. Онлайн-площадки рассказали Sostav, как прошли дни акции и каких результатов удалось добиться.

В пиковые дни распродажи с 8 по 11 ноября клиенты Ozon сделали 24,8 млн заказов на 54 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью.

Лидером спроса на Ozon стала одежда — категория установила абсолютный рекорд по продажам в деньгах и штуках и обошла остальные товары по темпу роста оборота. Продажи одежды увеличились на платформе в денежном выражении более, чем в два раза год к году.

На второй строчке по популярности в дни распродажи оказались товары для дома, на третьей — товары для строительства и ремонта. Также в топ-5 вошла продукция для красоты и здоровья, авто- и мототовары.

На распродаже покупки на Ozon сделали в 1,4 раза больше клиентов из небольших населённых пунктов, чем в прошлом году. Рост спроса на одежду и обувь опережает динамику по России — продажи в малых регионах оказались в 2,4 раза выше, чем годом ранее.

По сравнению с октябрём этого года в субъектах РФ больше всего вырос спрос у клиентов из отдалённых регионов — Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого автономного округа и Якутии. Всего на жителей регионов пришлось 66% всех покупок в рублёвом эквиваленте.

Ещё один тренд — планирование покупок дорогих товаров на дни распродажи. 11 ноября пользователи приобрели на Ozon вдвое больше товаров дороже 10 тыс. руб., чем в среднем за день в октябре.

В топ дорогостоящих покупок вошла женская и мужская одежда (куртки, шубы и дублёнки), крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, телевизоры). Самым дорогим приобретением стал автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,9 млн руб. В сумме за четыре дня клиенты Ozon заказали 36 авто, причём половину из них — в первый час после того, как стало доступно спецпредложение.

На «Мегамаркете» с 7 по 12 ноября число покупок, совершённых одним пользователем, выросло на 33%. Доставка по клику стала основным способом получения товаров — клиенты применяли опцию в 1,5 раза чаще, чем в 2023 году.

Больше всего покупок было совершено 11 ноября. Наибольшее количество заказов сделали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Лидерами по среднему чеку за все дни распродажи стали покупатели из Чечни, Камчатского края и Магаданской области.

Самую крупную покупку на «Мегамаркете» совершил житель Москвы, он приобрёл телевизор за 500 тыс. руб.

Наиболее популярными категориями товаров в дни распродажи стали «Смартфоны и аксессуары», «Косметические приборы», «Корма для кошек и собак», «Бытовая химия» и «Техника для приготовления кофе». Пользователи больше всего заказывали «умные» колонки, ноутбуки, средства личной гигиены, гели для стирки и мультистайлеры. В пиковые дни распродажи — 11 и 12 ноября — россияне активнее всего скупали смартфоны, автоматические кофемашины и пылесосы.

В интернет-магазине «МегаФона» продажи гаджетов в дни акции превысили средненедельные показатели по 2024 году вдвое. По сравнению с аналогичной распродажей 2023 года было реализовано в 1,5 раза больше устройств и аксессуаров, а траты покупателей выросли в два раза. Пользователи активно интересовались смартфонами, наушниками и «умными» часами.

Среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках по популярности среди покупателей лидировали Realme Buds T300. Самые ходовые бренды «умных» часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

В «CDEK.Shopping» в день распродажи 11.11 значительнее всего вырос спрос на товары из категории «Бытовая техника» (в два раза). На втором месте оказалась продукция из раздела «Спорт и отдых» (в этот день её заказывали на 85,7% больше обычного), далее в списке идут категории «Парфюмерия» и «Электроника» (79 и 68,5% соответственно).

Наименее востребованными у россиян стали товары для животных. На распродаже их заказывали меньше обычного на 28,8%. Упал спрос на товары для здоровья (на 26,4%) и продукцию в категории «Красота и уход» (на 18,2%).

Чаще всего на распродаже россияне заказывали на платформе «CDEK.Shopping» электронику (47,9% от всех заказов). В топ-3 по объёму заказов также вошли товары из категорий «Одежда и обувь» (31%) и «Парфюмерия» (6,3%).

Самым популярным брендом 11.11 стал Apple — продукцию от него можно было встретить в 33,6% заказов. Следующими по востребованности оказались товары Nike (3,5% заказов), Sony (2,8%), Dyson (2,5%) и Adidas (1,7%). Наиболее значительный рост спроса оказался у продукции Pandora — он увеличился в 7 раз. Также показатель заметно возрос у Asus (в 5 раз), Dyson (в 2,6 раза), Lenovo (в 1,2 раза) и Chanel (плюс 59%).