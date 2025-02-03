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03.02.2025 в 10:45

В России на 241% вырос спрос на IT-услуги

В «Авито услугах» объясняют рост изменениями в экономике и потребностями бизнеса в цифровых решениях

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В прошлом году спрос россиян на услуги в области IT увеличился на 241% относительно 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито услуг». Кроме того, в этой сфере усилился интерес к обучению — как «с нуля», так и к продвинутому.

Аналитики компании связывают рост спроса и интереса к IT с изменениями в экономике и потребностями бизнеса в цифровых решениях. Популярностью пользуются такие услуги, как разработка ПО на заказ (рост на 691% к спросу 2023-го), особенно на языках программирования Java (+644%) и Python, а также создание чат-ботов (в том числе на базе ChatGPT) и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

В 2024 году спрос на курсы для начинающих IT-специалистов вырос на 47%, а на продвинутые программы — на 95%. Эксперты в «Авито услугах» объясняют такой рост доступностью онлайн-обучения, стабильным спросом на IT-специалистов и привлекательными условиями труда в этой сфере.

Больше всего спрос на обучение IT-специальностям вырос в таких городах, как Нижний Новгород (+550% год к году), Тюмень (+500%) и Иркутск (+200%). Вместе с этим в прошлом году аналитики зафиксировали рост интереса к услугам специалистов, готовых обучать в IT-сфере, — на 56% в годовом выражении. Преподаватели в IT стали предлагать свои услуги на 127% чаще.

Россия бизнес ИТ-услуги
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