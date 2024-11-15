IT-компания Cloud.ru наглядно показала масштаб облачных технологий

Российский провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru запустил креативную рекламную кампанию, демонстрирующую масштаб облачных технологий. В новом ролике образы природы России тесно перекликаются с образами цифрового мира: реки информации, озера данных, колосящиеся в полях LAN-кабели.

Драйвером новой рекламной кампании стал запуск провайдером в этом году импортонезависимой облачной платформы компании Evolution, построенной на собственных разработках и свободно распространяемых компонентах.

В основе креативной концепции лежит сравнение масштабов российской природы и безграничных возможностей облачных сервисов Cloud.ru, которые провайдер предоставляет клиентам. Слоган рекламной кампании «Есть где развернуться» транслируется через визуальные образы бескрайних просторов России и атрибуты IT-индустрии, которые, переплетаясь, создают захватывающий киберпейзаж.

Нестандартный креатив провайдера наглядно показал, что с возможностями сервисов провайдера IT-специалисты могут реализовать проекты любого масштаба — от запуска виртуальных машин до использования технологий AI. При создании видеоролика была задействована натурная съемка и искусственный интеллект — в нем реальные кадры чередуются с генеративной графикой. С помощью AI-сервисов удалось создать самобытный цифровой пейзаж, наполнив ролик нестандартными образами и технологическими метафорами.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru: Cloud.ru делает доступ к облачным технологиям и искусственному интеллекту простым и удобным, предлагая более 100 сервисов для IT-специалистов и бизнеса — от стартапа до крупных предприятий. Благодаря этим инструментам в нашем облаке можно развивать и масштабировать любые идеи, используя практически безграничный потенциал возможностей вычислительных ресурсов и продуктов Cloud.ru. Мы активно растем сами и помогаем расти нашим клиентам, предоставляя простор для реализации IT-проектов любого масштаба. Именно такой смысл мы вложили в нашу новую креативную кампанию.

Виктория Морозова, бренд-директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru: Мы погружаем зрителя в визуально яркий, необычный мир, где природа и технологии пересекаются в неожиданных, но запоминающихся образах. Нам хотелось создать нетипичный для IT-индустрии креатив, который бы вызвал отклик у нашей целевой аудитории за счет визуальных пасхалок, ироничного закадрового повествования и непринужденной подачи технологических смыслов.

Ранее Cloud.ru провел ребрендинг, обновив название компании и визуальный стиль бренда. В основу нового позиционирования бренда были заложены клиентоцентричный подход, технологическое и продуктовое лидерство, а также формирование уникальной команды.