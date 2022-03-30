Исследование Publicis Media: какие есть возможности в работе с молодежью для фарм-компаний

Молодежь является сложной аудиторией для фармацевтических компаний, которые традиционно работают со старшим поколением, но пандемия серьезно повлияла на восприятие темы здоровья у всех возрастных групп.

Эксперты Publicis Media и Publicis ProHealth проанализировали потребительское поведение аудитории от 18 до 24 лет в выборе лечения и лекарственных препаратов. Полученные результаты презентует директор по стратегии Евгения Медянцева на открытом вебинаре «Молодежь как точка входа на рынок для фармацевтической категории». Мероприятие пройдет 31 марта в 11:00.

Евгения Медянцева, директор по стратегии категории Healthcare Publicis Media: Мы изучили стереотипы в отношении молодой аудитории и расскажем о возможностях роста бизнеса в данном сегменте. 46% молодежи покупают препараты онлайн также часто или чаще, чем офлайн, что открывает возможности для работы в e-commerce, от маршрутизации к покупке до карточек товара. Только 16% придерживаются выбранного бренда, усиление работы над лояльностью может повысить эту долю. 62% опрошенных приходят в аптеку за категорией, а не за конкретным брендом, значит работа в точках продаж, включая ecom, должна препятствовать переключению на последнем этапе.

Исследование проводилось на панели OMI (Online Market Intelligence). В онлайн-опросе принимали участие 500 респондентов, проживающих в городах России с населением от 100 тыс.