Исследование HINT: 9 из 10 представителей медиасферы используют ИИ для создания контента

Методология Данный текст написан нейросетью (или нет). Опрос проводился осенью 2024 года, участие приняло более 500 респондентов.

Изменились ли рабочие процессы в сфере маркетинга, рекламы, пиара и других творческих профессий с развитием искусственного интеллекта? Используют ли представители этих направлений ИИ в жизни? На эти и другие вопросы искала ответ компания HINT . Результатами исследования команда HINT поделилась с Sostav.

В первую очередь изменился подход к созданию контента, текстового и иллюстративного. Согласно опросу HINT, проведенному среди представителей медиасферы, к помощи нейросетей прибегают 87,5% респондентов, то есть практически каждые 9 из 10 человек. Среди инструментов называли Kandinsky, «Шедеврум», ChatGPT, YandexGPT, «Балабола», Suno, ggfgf.

70% опрошенных отдали на аутсорс ИИ задачи, связанные с организацией рабочих процессов: составлением расписания, фиксацией напоминаний и так далее. По мнению большинства, с подобным лучше всего справляется ChatGPT. 7 из 10 участников опроса, кстати, пользуются голосовым помощником.

Для представителей медиасферы владение иностранными языками — маст-хэв навык. Сейчас благодаря ИИ-переводчикам стало проще следить за глобальными трендами. Пользуется нейропомощью в этом вопросе половина опрошенных. Они обращаются к Yandex.Translate, ChatGPT, GPTunnel, GPT-4o, Telegram: PROMT.Translate и «Переводчик БОТ».

Среди других популярных областей профессионального применения ИИ — анализ данных (50%) и распознавание лиц (25%). Интересный факт: опрошенные представители медиасферы замечают рекламу, основанную на ИИ с учетом их интересов (часто — 35%, редко — 22%), а больше половины сталкивается с сгенерированной рекламой (часто — 25%, редко — 37,5%).

В повседневной жизни представители медиасферы также активно взаимодействуют с искусственным интеллектом, чаще всего в чатах поддержки. 9 из 10 опрошенных на связи с нейроассистентами банков, цифровых сервисов, соцсетей, маркетплейсов, сотовых операторов: 80% — часто, около 10% — время от времени.

75% специалистов сходятся во мнении, что ИИ играет важную роль в образовании. Правда обращалась к нему за получением новых навыков всего четверть респондентов.

Примерно половина участников исследования доверяет советам ИИ при принятии важных решений, например, в области кредитования или страхования. 37,5% ответивших с помощью виртуальных помощников управляют умным домом, столько же поклонников у ИИ-приложений для фитнеса.

Меньше трети прошедших опрос перекладывают на плечи ИИ выбор фильмов или аудиосопровождения, 12,5% подключают ИИ к планированию путешествий и маршрутов. Интересно, что если для решения рабочих вопросов представители медиасферы предпочитают ChatGPT, то в повседневных делах на связи в большинстве случаев «Алиса».

Победили ли нейросети «живых» представителей маркетинга, рекламы, пиара и других творческих профессий? Вопрос открытый и занимающий умы медийщиков. Они размышляют о влиянии искусственного интеллекта на их профессиональную деятельность, обсуждают с друзьями и коллегами «нейротемы», следят за новостями в сфере ИИ и волнуются насчет последствий его использования в будущем.