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08.11.2022 в 11:47

В России открылось 300 новых салонов китайских автобрендов

Лидером оказались бренды дилерской сети Chery

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В РФ зафиксированы рекордные темпы роста автосалонов китайских брендов. С начала года их число увеличилось на 300, а 185 шоу-румов открылись в течение лета и осени. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Открытия Авто».

Лидером оказались бренды дилерской сети Chery: больше всего новых салонов появилось у марки Exeed — 48, на один отстал бренд Omoda — 47. Всего у Сhery в России открыто наибольшее число шоу-румов — 167. В этом году появилось 42 новых салона.

Сеть Geely также увеличила количество салонов: за 10 месяцев их число выросло на треть с 89 до 133 шоу-румов; диллерский центр FAW — с 61 до 102; Changan — с 74 до 100. Отметились открытиями бренды Voyah и Skywel — этой осенью у них появилось по три новых салона.

В сентябре россияне больше всего денег потратили именно на авто китайских производителей — 35,9 млрд руб. за 12,4 тыс. новых машин. Марки из КНР остаются лидерами по продажам уже четвёртый месяц подряд.

Евгения Немчинова
Китай Ритейлеры Авто исследование
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