На покупку авто в сентябре россияне потратили на 11% больше, чем в августе

В первый осенний месяц расходы россиян на покупку авто увеличились на 9,5 млрд руб. по сравнению с августом. Самая крупная сумма потрачена на китайские марки — 35,9 млрд руб. за 12,4 тыс. новых машин, но в количественном выражении лидируют российские автомобили — продано 20,6 тыс. штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия авто» и аналитического агентства «Автостат».

Общая сумма на покупку машин — 93,6 млрд руб. за 45,4 тыс. штук. Это на 11% больше месяца ранее: в августе траты составили 84,1 млрд рублей за 40,9 тыс. Расходы продолжают расти второй месяц подряд после спада в июле, однако до показателей сентября 2021 года ещё далеко — тогда цифры достигали 260,7 млрд руб., что на 64% больше аналогичного периода этого года.

Уже четвертый месяц подряд больше всего денег потрачено на машины китайских марок — 35,9 млрд руб. за 12,4 тыс. новых автомобилей. Это 38% от общих затрат. Вторая позиция принадлежит корейским производителям — 22,4 млрд руб. за 7,3 тыс. машин, доля — 24%. Третье место у российских марок — на них потрачено 18,2 млрд руб., а доля составляет 19%. И хотя в сентябре россияне больше всего покупали именно отечественные автомобили (20,6 тыс. штук), в деньгах отечественный автопром уступает азиатскому из-за самой низкой средневзвешенной цены. На европейские бренды потрачено 10,5 млрд руб., японские — 6,2 млрд руб., а американские — 0,3 млрд руб.

Доля автомобилей массового сегмента составила 93%. В сентябре их продано 44,5 тыс. штук, затраты на покупку — 87 млрд руб., что больше августа на 11% и 12% соответственно. Показатель доли премиальных автомобилей по сравнению с августом снизился на 5% и составляет 7%. Он находится ниже 10% уже второй месяц подряд. Всего потрачено 6,6 млрд руб. на 877 машин премиум-сегмента.

В сентябре выросли затраты по всем маркам, кроме американских (-11% к августу). А сильнее других они увеличились у китайских брендов (+17%).

«Открытие авто» сообщило информационному агентству, что китайские и российские автопроизводители продолжают оставаться драйвером роста на рынке. КНР не поддерживает антироссийские санкции и продолжает поставлять продукцию на наш рынок, а «Автоваз» уже наладил выпуск автомобилей семейства Lada Granta и Niva.