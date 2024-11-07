Искусство ресторанного PR: методы, которые работают

Гастрономический мир всегда пользовался особенной популярностью среди потребителей. Сегодня ресторанный бизнес активно развивается и совершенствуется благодаря интернет-технологиям и возможностям искусственного интеллекта, что создаёт высокую конкуренцию среди различных заведений. Команда агентства MYGRIBS рассказала Sostav, почему наличие эффективного PR является ключом к созданию неповторимого имиджа, способного выделить ваш ресторан среди других.

Рестораны и их PR-продвижение — это прежде всего «вкусная» картинка, которая вызывает у клиента аппетит от одного взгляда на позицию из меню. Поэтому в современных реалиях один из важных инструментов — публикации в социальных медиаплатформах.

Например, запуск серии коротких видеороликов в VK Клипах от лица шефа ресторана. Так, отличным примером может послужить продвижение компании Ivlev Group или бренд-шефа Лены Ландэ. Повара систематически публикуют короткие видеорецепты, в которых делятся своими кулинарными секретами с широкой аудиторией. Также немаловажно создание ряда постов со «съедобной» картинкой в социальных сетях, где публикуется информация о новых сетах или обновлениях в меню. Чем оригинальнее и качественнее изображение, тем больше мы захватим внимание аудитории. Не стоит забывать и про концепцию заведения и подачу блюд. Сегодня особо актуально создание полного погружения гостя в гастрономический мир: применение 3D-технологий, игра со вкусами и ароматами, интерактивная подача блюд — всё это часть имиджа вашего ресторана, что может также стать ярким инфоповодом для пиара.

Другой эффективный инструмент — это мероприятия. Так, особенно популярны дегустации или тематические кулинарные вечера. Проведение ивентов может вызвать интерес и привлечь новых и постоянных посетителей. Например, Douband, Bourgeois Bohemians, Olluco довольно часто выпускают новые дегустационные сеты, стараясь подстроить их под актуальные тренды или праздники. Последний из перечисленных ресторанов проводил вечер авторской перуанской кухни совместно с виноделом Павлом Швецем, что не осталось без внимания общественности и журналистов.

Также популярны в формировании запоминающегося имиджа вечера живой музыки, проведение презентаций компаний-партнёров, благотворительные акции. В своё время небезызвестная компания «Макдоналдс» проводила акцию, в которой гость съедал бургер, но тем самым не просто заглушал чувство голода, но и делал доброе дело, помогая детям. Подобные мероприятия дают возможность ресторанам продемонстрировать свои кулинарные знания, создать незабываемые впечатления для гостей, а также позволить им ощутить себя частью большого и важного дела, что может вызвать положительный эффект в виде распространения информации в прессе.

Стоит обратить внимание на такой инструмент, как коллаборации с партнёрами или блогерами. Отличным примером успешной коллаборации может послужить сет ресторана Futurist, выпущенный специально к Новому 2024 году. Так, совместно с брендом одежды Bogner был создан новогодний сет блюд, покупка которого предоставляла клиенту подарок или же скидку в 10% от магазина. Такой ход активно пользовался популярностью и, безусловно, не остался без внимания СМИ. Другой пример — участие в видеоинтервью с популярными журналистами. Данный формат позволяет познакомиться с шефом или директором ресторана ближе, рассказать широкой аудитории историю создания и концепцию вашего ресторана, а также поделиться новыми проектами. В качестве коллаборации можно привлечь известных фуд-блогеров, которые сделают интересный контент под ваше обновлённое меню или фирменное блюдо. Например, пользуются популярностью обзоры Макса Бранда, который уже не один год ездит по городам и пробует деликатесы и блюда по рецептам известных поваров.

Безусловно, традиционные СМИ всё ещё остаются актуальными в продвижении ресторанного бизнеса, который хочет сформировать высокую репутацию и иметь большой авторитет в глазах своих клиентов. Активно пользуется популярностью работа с такими изданиями, как «Собака.ру», «Ведомости» и «Фонтанка.ру», радио «Бизнес.фм», телеграм-каналы Restorating и Restoclub. Приглашение критиков и журналистов на обзоры или обеденные экскурсии — отличная идея для продвижения вашего ресторана в прессе и всеобщего одобрения, что повышает видимость вашего заведения. Главное — остановить свой выбор на СМИ, направленных на вашу целевую аудиторию и имеющих высокую цитируемость. Важным инструментом в коммуникации со СМИ, конечно, являются пресс-релизы, которые рассылаются журналистам перед проведением специальных мероприятий и анонсированием новых акций и предложений. Таким инфоповодом может послужить проведение лекции от известного культуролога, мастер-класс от шефа, коллаборация с известными блогерами и партнёрами. Например, в Санкт-Петербурге ресторан «Kиdо» часто проводит на площадке своего ресторана лекции от искусствоведов, тем самым привлекая к себе внимание СМИ.

Наконец, комплексная стратегия PR жизненно важна для продвижения ресторана и привлечения внимания к этому учреждению. Используя социальные сети, общинное взаимодействие, кулинарные мероприятия, отношения с СМИ, пиар-трюки и исключительный опыт клиентов, рестораны могут эффективно генерировать шумиху и привлечь посетителей в свои заведения. Рекомендации, которые мы предоставили в нашей статье, помогут вам в условиях цифрового века найти свое место в конкурентной индустрии и выстроить наиболее эффективную и актуальную PR-стратегию.