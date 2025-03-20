Искусство делать бизнес: арт-объект от IT-компании «Контур»

В конце 2024 года Контур и креативное агентство Milestone (входит в Starlink ) представили инсталляцию «Арт-Контур». Спецпроект, ставший воплощением синтеза утонченности и технологий, был создан для того, чтобы визуализировать новый подход к ведению бизнеса и систематизации его процессов. Подробностями команда Milestone поделилась с Sostav.

В пластичной маркетинговой среде, чей инструментарий развивается с космической скоростью, брендам важно отходить от традиционных методов и искать новые способы коммуникации с аудиторией. Сегодня, когда информационный поток переполнен однообразными сообщениями, именно оригинальный подход помогает выделиться, создать эмоциональный отклик и установить связь с целевой аудиторией. Такой подход помогает не просто донести информацию, а сделать бренд частью повседневного опыта людей. По данным Adindex, который проводил исследование на тему заметности спецпроектов в СМИ, 21% опрошенных респондентов сказали, что, вовлекаясь, не считают спецпроекты рекламой вовсе.

Задачи

Спецпроект был призван увеличивать уровень спонтанного знания бренда. Спецпроекту следовало, в первую очередь, работать на охват и вовлечение предпринимателей, так как спонтанная узнаваемость формируется за счет качественного контакта с брендом. Дополнительно требовалась механика привлечения лидов на сайте для дальнейшего пути по воронке.



«Контур» — российская экосистема для бизнеса. Несмотря на свою IT-специализацию, компания фокусируется на общечеловеческих ценностях и старается сокращать дистанцию между своими продуктами и их пользователями.

Спецпроект призван наглядно показать, как экосистема и каждый из ее продуктов влияет на бизнес-процессы — упрощает, упорядочивает и делает их более эффективными.

Анна Берсенева, бренд-менеджер «Контура»: Механизмы в нашей инсталляции находятся в постоянном движении, привлекая и удерживая внимание зрителей. Этот непрерывный цикл символизирует то, как «Контур» упрощает и улучшает бизнес-процессы своих клиентов.

Механика

«Арт-Контур» — кинетическая инсталляция, вдохновленная принципами супрематизма, конструктивизма и Уральским духом, ведь сама компания родом из Екатеринбурга. Элементы внутри стеклянного куба, перемещаясь, иллюстрируют продукты «Контура», которые образуют единую экосистему (один объект дополнят другой).

Анастасия Мейен, Нead of brand «Контура»: Философия конструктивизма красива: каждая деталь имеет свое назначение и служит конечной цели, а истинная ценность заключается в простоте и честности. Это близко и «Контуру», ведь именно так мы стараемся строить свою компанию, вести дела, разрабатывать продукты для бизнеса. Эти смыслы нашли отражение и в инсталляции: в характерных для стиля цветах, формах и даже в материале конструкции — она сделана из листов металла.

Ни одна из деталей арт-объекта не является случайным решением — было важно отразить, что все продукты экосистемы могут не только образовывать единый механизм, но и быть самостоятельными инструментами, внедренными в бизнес-процессы. Также было необходимо создать мобильную конструкцию, которая может быть инсталлирована на разных ивентах.

Максим Мосяков, директор производства Milestone (входит в Starlink): В процессе разработки и продакшна, мы решили, что оптимально настроить арт-объект на работу в трех режимах, которые иллюстрируют весь цикл «жизнедеятельности» «Контура» как экосистемы. «Арт-Контур» был произведен в рекордные сроки — не более месяца прошло с момента согласования финальной концепции до момента установки инсталляции.

Арт-объект располагался в ТРЦ «Афимолл-Сити». Место также было выбрано неслучайно — Москва-Сити, так или иначе, ассоциируется с бизнес-центром столицы.

Было важно подобраться к целевой аудитории как можно ближе и вступить с ней в прямой контакт.

Результаты

Алексей Баохин, исполнительный креативный директор Milestone (входит в Starlink): Мы хотели метафорически продемонстрировать работу разных частей цифровой экосистемы с помощью физических объектов. В донесении этой идеи нам помогло кинетическое искусство. Кажется, что вышло лаконично и симпатично.

По итогам кампании около 5 млн человек соприкоснулось с сутью бренда и его основными RTB. Более 5 тыс. активных реакций свидетельствуют о том, что аудитория не только заметила, но и откликнулась на событие, поделившись своими эмоциями и впечатлениями. Суммарное число просмотров по всем каналам и авторским СМИ составило 1 792 250 — каждое взаимодействие с проектом стало вкладом в формирование мощного эмоционального контакта с брендом.

Состав творческой группы

«Контур» (клиент)

Head of brand: Анастасия Мейен

Senior brand manager: Анна Берсенева

Milestone (агентство, входит в Starlink)

CCO: Сергей Кряжев

Исполнительный креативный директор: Алексей Баохин

Директор по производству: Максим Мосяков

Руководитель группы клиентского сервиса: Арина Прокопович

Руководитель креативной группы: Денис Боков

Руководитель группы спецпроектов: Вера Дойчинович

Линейный продюсер: Кристина Шамугия

Продюсер спецпроектов: Анастасия Родина

Младший копирайтер: Ирина Морозова

Младший клиентский менеджер: Александра Мамаева

Старший инфлюенс-менеджер: Горшкова Яна

Младший инфлюенс-менеджер: Мария Куницына