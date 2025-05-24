Искусственный интеллект вышел на оперную сцену

Российская оперная певица Вера Кононова стала первой в мире артисткой, исполнившей дуэт с искусственным интеллектом. Экспериментальное выступление состоялось в Доме звукозаписи в Москве — в сопровождении живого оркестра и цифрового партнера, пишет ТАСС.

Партия ИИ прозвучала в известной арии из мюзикла «Призрак Оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Технологическую часть проекта курировала китайский композитор Дуань Юйцянь. Она обучила нейросеть вокальной линии Фантома, максимально приближенной к человеческому тембру, что позволило создать партнера по сцене в формате алгоритма.

По словам Кононовой, главная сложность заключалась в синхронизации: живой исполнитель и оркестр должны были безупречно совпадать с заранее сгенерированной цифровой линией. Несмотря на это, певица назвала проект «музыкой будущего» и подчеркнула, что нейросети могут стать новыми композиторами — виртуозами, создающими оркестровые партитуры и новые формы звучания.

Следующий публичный эксперимент с участием ИИ запланирован на 11 июня в Московском международном Доме музыки. На этот раз цифрового Фантома будет сопровождать Государственный Кремлевский духовой оркестр под управлением Игоря Шевернева. Проект поддерживают российские и международные фонды в рамках изучения потенциала взаимодействия человека и алгоритма в высоком искусстве.