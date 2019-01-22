Искусственный интеллект настроит промопредложения для GfK

GfK начнет использовать AI платформу для персонализации промопредложений. Это станет возможным благодаря технологическому партнерству с немецкой компанией SO1. GfK давно поставляет данные и аналитику для FMCG-ритейлеров, а SO1 специализируется на таргетинге промо. В результате клиенты получат инсайты, собранные на базе потребительской панели GfK, и смогут напрямую влиять на принятие решений о покупке с помощью персональных промо. Глобальное партнерское соглашение охватывает в том числе и Россию.

Технологии AI дополнят портфолио решений GfK для аналитики карт лояльности. Надстройка «Attribution+» обогащает данные карт лояльности ритейлера инсайтами потребительской панели GfK по рынку в целом, что позволяет повысить точность предложений и рекомендаций платформы SO1.

Рекомендации платформы SO1 основываются на результатах работы искусственного интеллекта, который обучается на исторических транзакциях сети, а также на постоянно обновляемых покупках, в режиме реального времени и с использованием метаданных клиентов.

Система:

учитывает локальные специфики покупательского поведения;

различает субституты и комплементарные покупки;

учитывает ценовую эластичность покупателя и склонность к определенным характеристикам товара;

позволяет настроить рекомендации по персонализированным промо-акциям в зависимости от бизнес-задач сети: оборот или прибыльность.

Раймунд Бау, гендиректор SO1 Помимо наших уже существующих решений для оптимизации и настройки промопредложений, платформа SO1 будет способна переносить данные панели домашних хозяйств непосредственно в CRM с привязкой к покупателю. Таким образом, ритейлер сможет заметить, что конкретный покупатель заходит за покупками в магазин конкурента и вовремя старгетировать рекламу, чтобы вернуть его. При анализе к данным покупательской корзины будут добавлены данные панели домохозяйств GfK, что обеспечит целостное понимание покупателей и позволит точнее настраивать кампании.

В 2018 году GfK расширила портфель аналитических решений для FMCG индустрии и ритейла и включила в него платформу для аналитики данных программ лояльности AnalyzeIt. С помощью этой платформы выполняется анализ данных карт лояльности ритейлеров, и эти данные обогащаются данными GfK и данными из других источников.

Отмечается, что в портфолио SO1 присутствуют различные интегрированные решения для бизнеса. Например, система для персонализированных предложений на основе искусственного интеллекта учитывает несколько каналов и основана на истории каждого отдельного покупателя. Programmatic решение SO1 предназначено для производителей и позволяет бренд-менеджеру запускать и управлять кампаниями в ритейле.