ИРИ рассматривает запуск конкурса для франшиз

Институт развития интернета (ИРИ) планирует запустить отдельный конкурс для франшиз, которые, по мнению гендиректора организации Алексея Гореславского, уже зарекомендовали себя и имеют потенциал для расширения в других медийных форматах. Такие проекты могут включать мерч, видеоигры, а также тематические парки аттракционов. Примером продукта с «большим франшизным потенциалом» глава ИРИ назвал проект «Последний богатырь». Об этом эксперт рассказал в интервью «Ведомостям».

Гореславский подчеркнул важность вовлечения новой аудитории через расширение вселенных медиапроектов и развитие лицензионной продукции. Он отметил, что для государства франшизы представляют особую ценность, так как они могут служить носителями важных идеологических посылов. Однако запуск конкурса сталкивается с определенными трудностями, такими как ограничения указом президента, запрещающие ИРИ поддерживать офлайн-мероприятия или производство мерча.

Проблема дефицита франшиз и лицензионной продукции для детей старше восьми лет и подростков фиксируется в России после ухода крупных голливудских проектов, таких как фильмы студий Marvel и DC. Генеральный директор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко отметил, что российские проекты, такие как «13 карт» и фильмы из вселенной Bubble, обладают потенциалом для развития в этом сегменте.

Главный редактор «Вестника лицензионного рынка» Мария Рогожина считает, что поддержка производителей контента крайне важна для развития российской индустрии лицензионной продукции. По ее мнению, при отборе перспективных проектов необходимо привлекать экспертов по лицензированию, чтобы не ошибиться с выбором проектов, которые могут стать успешными франшизами.

В 2024 году иностранные зрители увидели 49 российских релизов. Франшиза «Маша и медведь» удержала лидерство среди проектов, за год касса анимации составила $2,8 млн. Второе и третье места заняли мультфильмы «Великолепная пятерка» с $2,4 млн и «Коты Эрмитажа» с $2,1 млн.