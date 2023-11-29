iPhone 15, овсяные хлопья и тушь для ресниц: что покупали россияне в «Чёрную пятницу»

Подходит к концу главная распродажа года — «Чёрная пятница». Sostav поговорил с маркетплейсами и экпертами и выяснил, что покупают россияне, как вырос средний чек и насколько увеличился оборот известных электронных торговых площадок.

«Мегамаркет»

Акция «Чёрная пятница» проводилась на Мегамаркете с 20 по 26 ноября. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот площадки вырос в восемь раз, число количество заказов — втрое, а показатель среднего чека — в 2,6 раз, за неделю акции он составил 11 тыс. 488 рублей. Сумма самого большого чека достигла 1, 7 млн. рублей — заказ отправился в Московский регион.

В этом году в распродаже приняли участие в 2,5 раза больше клиентов, чем годом ранее. Пик активности пришёлся на пятницу 24 ноября: с 12 до 15 часов пользователи маркетплейса совершили свыше 87 тыс. заказов, при этом каждый 45-ый был оформлен со списанием бонусных рублей от «СберСпасибо». Продавцов, принявших участие в акции, было в два раза больше, чем годом ранее, а востребованных покупателями офферов — в 2,4 раза.

За неделю распродажи почти половину от общего оборота площадки заняли товары из категорий «Смартфоны и аксессуары», «Бытовая техника» и «Компьютерная техника». Самыми востребованными из них стали смартфоны Xiaomi, микроволновые печи соло Candy и процессоры Intel Core i3, соответственно. Больше всего заказов было совершено в категориях «Супермаркет», «Бытовая техника» и «Товары для дома» — на них пришлось около 36% всех сделок на маркетплейсе.

«Яндекс Маркет»

В этом году распродажа, посвящённая Черной пятнице, длилась на «Яндекс Маркете» неделю с 20 по 27 ноября. Наиболее активно покупатели участвовали в распродаже с 23 по 25 ноября.

За этот период аудитория платформы увеличилась в 1,4 раза по сравнению с ключевыми днями распродажи в прошлом году. Число заказов на сервисе возросло в 2,3 раза.

Пик активности на «Яндекс Маркете» пришелся именно на 24 ноября, саму Черную пятницу: в этот день на маркетплейс пришло в 2,1 раза больше новых покупателей, впервые совершивших покупку по сравнению с обычным ноябрьским днем.

На распродаже в этом году самыми популярными категориями товаров по объёму продаж стали электроника, бытовая и компьютерная техника, товары для дома, а также одежда, обувь и аксессуары. По сравнению с 2022 годом больше всего выросли продажи одежды, обуви и аксессуаров, а также цветов и букетов — в обоих случаях более чем в два раза.

Среди конкретных товаров по объёму продаж в топ вошли:

смартфон iPhone 15 Pro Max 256 ГБ в цветах «титан», «синий титан», «черный титан»;

50” Телевизор Tuvio 4K ULTRA HD DLED на платформе Яндекс.ТВ в черном цвете;

смартфон iPhone 15 Pro 128 ГБ в титановом корпусе;

игровая приставка Sony PlayStation 5, с дисководом в белом цвете;

смартфон iPhone 13 128 ГБ в цвете «тёмная ночь»;

умная колонка Яндекс Станция Миди, черная.

По количеству заказов на «Маркете» самыми популярными стали:

​​овсяные хлопья быстрого приготовления Myllyn Paras, 500 г;

батарейка ИКЕА ПЛАТБОЙ, в упаковке: 8 шт.;

сумки ИКЕА, 36 л и 71 л, синий;

витамин D3 GLS Pharmaceuticals, 2000 МЕ, 60 капс.;

Дезодорант спрей DURU Невидимая защита, 150 мл;

стакан ИКЕА ПОКАЛ, 350 мл;

тушь для ресниц Influence Beauty Lash Singularity стойкая, эффект бесконечно длинных ресниц, чёрный.

Ozon

В этом году распродажа «Черная пятница» началась сразу после акции «11/11» — с 14 ноября, и продлится до 30 ноября. Количество товарных наименований выросло в 2023 году на треть по сравнению с прошлым, и достигло 73 млн, и на 5 млн товаров больше, чем в распродаже «11/11».

Высокий покупательский спрос от распродажи к распродаже в этот сезон сохраняется, отмечают в компании. Дневная аудитория «Чёрной пятницы» осталась такой же высокой, как в «11/11», при этом половина участников прошлой распродажи вернулись за покупками.

Ноябрьские акции привлекают и новых клиентов — за три пиковых дня «Чёрной пятницы» 22−24 ноября их было в 1,5 раза больше, чем в похожие дни октября.

Количество заказов за пиковые три дня акции сопоставимы с результатами трёх дней «11/11».

Средний чек продолжает показывать рост в этот высокий сезон — за три дня «Чёрной пятницы» с самыми глубокими скидками он на 30% выше, по сравнению с прошлым годом.

Выросла также и средняя стоимость одного товара: на 12% в сравнении с распродажей «11/11» и на 54% — с результатом прошлого года. При этом в штучном выражении наибольшую динамику показали категории fashion, электроника и home.

«Это может говорить о смещении фокуса внимания клиентов на “дорогие” категории и тренд на более крупные покупки, которые заранее планируют на период распродаж», — отметили в Ozon.

Покупатели предпочитают дорогое

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что практически невозможно агрегировать итоги распродажи в денежном измерении в целом по рынку — и из-за большого количества участников и товарных категорий, и из-за разных сроков проведения акции.

Однако количество заказов у разных компаний интернет-торговли в этот период увеличилось в 1,5−3 раза, чем в среднем в обычные месяцы года, а аудитория клиентов выросла в 1,4−1,5 раз по сравнению с прошлогодней акцией, говорят эксперты.

«И по количеству поисковых запросов, и по объёмам продаж во время акции в лидерах по-прежнему электроника и бытовая техника, вырос спрос также на категории fashion, ювелирные изделия и товары для красоты. При этом одна из особенностей распродажи этого года — смещение фокуса внимания клиентов на «дорогие» категории и тренд на более крупные покупки. То есть отчетливо стал заметен «отложенный спрос», когда главные покупки года планируются именно на время распродажи, чтобы получить необходимые дорогие товары с максимально возможной скидкой», — рассказали в пресс-службе.