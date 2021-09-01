Онлайн-продажи продовольствия выросли почти втрое в первом полугодии

По оценке DataInsight, продажи продуктов питания в России через интернет выросли в 2,7 раза за первое полугодие, составив около 149 млрд руб. Количество заказов достигло 118 млн за период — показатель вырос почти в четыре раза, сообщает РБК.

Компания INFOLine получила почти такие же результаты при оценке сегмента: продажи продовольствия в интернете увеличились в 2,5 раза, достигнув 150 млрд руб.

Эксперты DataInsight взяли за основу мониторинг заказов онлайн и данных, полученных от продавцов продуктов питания или находящихся в открытом доступе. Исследование не учитывает подписки на наборы готовой еды или ингредиенты для приготовления. Продажи учитывались по тому, на какой платформе заказ был размещен. Для розничных сетей продажи через партнерские сервисы сбора и доставки не учитывались, если заказы были сделаны через сайт или приложение партнера.

Согласно исследованию, онлайн-продажи заняли 1,7% в общем обороте розничной торговли продуктами. По подсчетам Росстата, общий объем розничных продаж продуктов питания, включая табачные изделия и напитки, вырос на 2%, до 8,6 трлн руб. за первое полугодие 2021 года.



Лидером в сегменте онлайн-продаж продовольствия, по версии DataInsight, стал «Вкусвилл» с долей 14% — это около 21 млрд руб. Второе и третье место заняли «СберМаркет» и «Самокат», однако их доли аналитики не раскрыли.

При этом средний чек заказов в первом полугодии снизился на 26% и составил 1260 руб. В DataInsight такую динамику связывают с ростом сервисов быстрой доставки («Самокат» и «Яндекс.Лавка»). По словам аналитиков, их доля в массе заказов растет, а сами сервисы снижают чек.