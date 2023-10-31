Интерес россиян к букинистическим и подержанным книгами вырос на треть

Продажи букинистических изданий в первом полугодии выросли год к году на 38%, а на классифайдах спрос на подержанные книги в целом вырос на 24%. В первую очередь покупателей интересуют книги, изданные ограниченным тиражом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные маркетплейсов.

В Ozon отмечают, что рост продаж сегмента за период составил 38% в штуках, 52% — в деньгах, а сам ассортимент в сегменте вырос на 43%. На Wildberries продажи таких изданий в штуках за девять месяцев увеличились на 300%. Там связывают рост продаж букинистики как с увеличением ассортимента сегмента, так и с ростом числа продавцов.

На «Авито» рост продаж подержанных книг в целом в первом полугодии год к году составил 24%. При этом растёт спрос и на новые книги — он увеличился на 28%. Часто книги отдают даром, чтобы освободить место в домашней библиотеке.

Всплеск интереса к старой книге участники рынка заметили ещё два-три года назад. По их мнению, это связано с осознанным потреблением и заботой об экологической повестке. Кроме того, подержанные книги более дешевые. При этом новые книги продолжают расти в цене. Так, по итогам 2023 года цены могут вырасти еще на 10−15% в связи с повышением стоимости полиграфии и материалов.

Ранее генеральный директор компании «Эксмо-АСТ» Олег Новиков на конференции «Медиабизнес» сообщил, что в России книжный рынок вырос на 10% в 2023 году. Себестоимость бумажных книг выросла на 30%, но цены стали выше только на 20%.