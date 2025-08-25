Интерес бизнеса к нейросетям вырос более чем в 30 раз за пять лет

Российские предприниматели активно изучают возможности нейросетей: с 2020 года интерес к ИИ-инструментам в бизнесе вырос более чем на 3000%, а общий интерес к нейросетям — на 1575%. Такие данные приводят аналитики «Точка Банк», которые проанализировали поисковые запросы «Яндекса» за последние пять лет (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Аналитики учитывали ключевые слова, связанные с нейросетями, включая «чат-бот», «промт для нейросети» и «генерация фото ИИ». Отдельно исследовался сегмент ИИ для бизнеса: запросы вроде «написать бизнес-план с помощью нейросети» или «чат-бот для бизнеса».

По итогам первого полугодия 2025 года доля таких бизнес-запросов составила менее 1% от общего числа запросов по искусственному интеллекту, что отражает потенциал сегментных решений для предпринимателей. «Такая низкая доля может быть связана с тем, что предприниматели в своих запросах могут не использовать ярко-выраженные ключевые слова, связанные с бизнес-тематикой», — поясняется в отчете.

При анализе запросов ИИ для бизнеса, аналитики выделили несколько всплесков, которые могут быть связаны с выходом новых нейроинструментов. В 2022 году интерес к ИИ для бизнеса зарождался вместе с выходом ChatGPT и MidJourney. В декабре 2024 года наблюдался «более яркий всплеск» после релиза DeepSeek, а в марте 2025 года — после обновления ассистента GigaChat.

Наибольший интерес у предпринимателей вызывают возможности внедрения нейросетей в бизнес-процессы (67,9%), создание бизнес-планов (23,6%), трейдинг (3,6%), генерация карточек на маркетплейсах (2,9%) и торговля (0,7%).