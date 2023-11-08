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18+
08.11.2023 в 12:25

«Я трачу без тормозов»: Инстасамка выпустила клип для «Альфа-банка»

Певица представила новый трек «Альфа-Самка»

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Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустила клип на песню «Альфа-Самка», в котором заворачивает жвачку в пятитысячную купюру и рассказывает, как «тратит без тормозов». В описании к ролику на YouTube-канале исполнительницы сообщается, что это реклама «Альфа-банка». В банке Sostav заявили, что «не комментируют эту интеграцию».

Трек продвигает бесплатную «Альфа-карту» с кэшбэком до 100%. В припеве композиции есть такие строчки: «Да, я Альфа-самка, с картой «Альфа-банка», я трачу без тормозов. У меня есть карта, с «Альфой» я богата. Я трачу без тормозов».

В комментариях к ролику пользователи отметили, что мотив «Альфа-Самки» очень напоминает песню Englishman in New York британского музыканта Sting. В целом большая часть пользователей положительно оценили новый трек певицы.

В 2020 году «Клип за 10 лямов» для «Альфа-банка» в поддержку совместного денежного конкурса выпустил рэпер Моргенштерн (признан Минюстом иноагентом в России). Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик нарушающим закон «О рекламе».

ФАС нашла в «Клипе за 10 лямов» нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов. Поскольку до этого Моргенштерн не привлекался за несоблюдение данного закона, против него не было действующих постановлений по делам об административных правонарушениях, то денежный штраф заменили на предупреждение.

Альфа-Банк Музыка Trek Инстасамка музыкальный клип
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