Инстаграм дня: Акинфеев стал Мона Лизой в фанатском профиле ЦСКА

Импровизированная выставка опубликована в одном из Insta-профилей, посвященных футбольному клубу ЦСКА. Лица футболистов (и не только) стали частью знаменитых картин.

Места на всемирно известных полотнах хватило всем, даже главному редактору CSKA TV и единственной девушке на такой выставке — Екатерине Кирильчевой.

Федор Чалов оседлал того самого красного коня, Акинфеев превратился в Мона Лизу, а Ильзат Ахметов появился в образе девочки с персиками. Фанаты высоко оценили креативный подход авторов, фотографии разошлись не только по инста-страничкам героев, но и по футбольным телеграм-каналам.