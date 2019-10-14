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14.10.2019 в 19:30

Инстаграм дня: Акинфеев стал Мона Лизой в фанатском профиле ЦСКА

Болельщики клуба высоко оценили фотожабы

Импровизированная выставка опубликована в одном из Insta-профилей, посвященных футбольному клубу ЦСКА. Лица футболистов (и не только) стали частью знаменитых картин.

Места на всемирно известных полотнах хватило всем, даже главному редактору CSKA TV и единственной девушке на такой выставке — Екатерине Кирильчевой.

Федор Чалов оседлал того самого красного коня, Акинфеев превратился в Мона Лизу, а Ильзат Ахметов появился в образе девочки с персиками. Фанаты высоко оценили креативный подход авторов, фотографии разошлись не только по инста-страничкам героев, но и по футбольным телеграм-каналам.

ЦСКА ПФК ЦСКА
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