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18+
17.12.2024 в 17:00

Инопланетный офф-роад: HAVAL и BBDO запустили новый киберспортивный кампейн

В роликах новый кроссовер устанавливает свои правила, исследуя захватывающие виртуальные миры

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Бренд технологичных кроссоверов HAVAL и креативное агентство BBDO выпустили кампанию «Веди игру по-своему» в поддержку нового киберспортивного сезона. Главным героем роликов стал полноприводный кроссовер HAVAL H3. Благодаря интеллектуальным системам он задает свои правила игры: пересекает пустыню, эффектно перелетает через ущелье и находит короткий путь в гонке между парящими островами.

Креативная команда вдохновлялась открытыми мирами современных гоночных игр, которые дают абсолютную свободу передвижения и безграничные возможности для развлечений. Это лучшие условия для того, чтобы новый кроссовер смог проявить себя, особенно в рамках виртуальной вселенной.

Ролики стилизованы под игровой «синематик-трейлер». Это помогло воссоздать аутентичную атмосферу и представить истории как запись реального геймплея. Истории наполнены отсылками к популярным играм, а проработанные детали не дают усомниться в правдоподобности происходящего.

Кампания, вышедшая в рамках поддержки киберспортивных турниров, включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — это OLV-ролики и ключевые изображения. Помощь в планировании и закупке размещения оказывает медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise (Media Direction Group).

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO:

Для решения новой креативной задачи мы решили не использовать «старые сохранения», а начать «новую игру +». Другими словами, нашей целью стало рассказать историю по-новому, опираясь на тот опыт, что у нас уже был. Нам было важно сохранить аутентичность, не потеряв зрелищности и содержательности. В результате мы рассказали две драйвовые истории. Они передают настоящий геймерский фан, который иногда хочется получить за рулем автомобиля.

BBDO Haval
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