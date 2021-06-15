«Просто быть уверенным»: компания «Ингосстрах» провела ребрендинг

Компания «Ингосстрах» объявила о своем ребрендинге — визуальные трансформации приурочены к грядущему 75-летию, масштабные празднования которого состоятся в 2022 году. Также в рамках обновлений был представлен слоган: «Ингосстрах. Просто быть уверенным». Об этом Sostav сообщила команда проекта.

Юлия Глухова, руководитель бренд-маркетинга и коммуникаций «Ингосстраха»: Слоган «Просто быть уверенным» имеет двойное значение — он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, а также безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблемы и выполнении компанией своих обязательств.

Основным элементом нового фирменного стиля компании стал луч света — по мнению креаторов, он иллюстрирует образ спокойствия, безопасности и стремления. Например, ребенок включает свет в комнате, когда ему страшно, а корабль ориентируется на свет от маяка.

Также в новый взуал «Ингосстраха» вошли иллюстрации, которые добавили образу бренда эмоциональности и ярко выделяют его среди конкурентов.

Внедрение новой бренд-платформы будет происходить несколькими этапами — до конца 2021 года компания планирует полностью поменять айдентику, максимально упростить клиентские пути, а также провести масштабное внедрение обновленного стиля внутри компании.

Было / Стало

Как отметил генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин, «амбассадором бренда должен стать абсолютно каждый сотрудник компании, чтобы в любой точке контакта с клиентом чувствовался наш новый посыл».

В 2022 году «Ингосстрах» планирует масштабное празднование 75-летнего юбилея, в рамках которого будет рассказывать аудитории об изменениях в компании — их ядром и фундаментом станут новая платформа и исключительно клиентоцентричный подход в создании процессов, продуктов и сервисов.

Состав творческой группы:

Команда бренд-маркетинга «Ингосстраха»



Агентство стратегического маркетинга Fanatic (разработка бренд-платформы)



Агентство Astro Brands (концепция, разработка фирменного стиля)