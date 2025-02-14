Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

for:what agency
СберМаркетинг
BARS

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.02.2025 в 12:05

«Ингосстрах» и «Мамба» запустили страховку от неудачных свиданий

Продукт включает консультации психолога, невролога или психиатра

Страховая компания «Ингосстрах» и дейтинговый сервис «Мамба» ко Дню всех влюбленных представили страховку от неудачных свиданий. Она включает в себя консультации с профильными специалистами — психологом, а при необходимости, с неврологом или психиатром.

Страховка активирует премиум-функции «Мамбы». Технологии антиспама и система верификации обеспечивают безопасность, интеллектуальные алгоритмы помогают находить пользователей с общими ценностями и интересами.

По статистике Tiburon Research, 72% активных в поиске россиян ищут не мимолетный флирт, а серьезные отношения. По подсчетам «ЮMoney», мужчины оставляют на свидании в среднем 2−4 тыс. руб. Девушки тратят на услуги в салонах красоты перед встречей 2,2 тыс. руб.

Владимир Храбрых, заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха»:

Процесс знакомств сопряжен с определенными рисками и разочарованиями. Мы поддерживаем клиентов, предлагая помощь квалифицированных специалистов. Они помогут восстановить эмоциональное равновесие и решить психологические проблемы.

Пиар-служба «Мамбы»:

Для «Мамбы» безопасность и комфорт пользователей всегда на первом месте. Совместный проект с «Ингосстрахом» — это шаг навстречу нашим пользователям, позволяющий им чувствовать себя увереннее и защищеннее.

Ранее россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств. В числе опций — отзывы о пользователях и возможность скрыть анкету от знакомых.

Мамба Ингосстрах страховка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.