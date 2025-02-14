«Ингосстрах» и «Мамба» запустили страховку от неудачных свиданий

Страховая компания «Ингосстрах» и дейтинговый сервис «Мамба» ко Дню всех влюбленных представили страховку от неудачных свиданий. Она включает в себя консультации с профильными специалистами — психологом, а при необходимости, с неврологом или психиатром.

Страховка активирует премиум-функции «Мамбы». Технологии антиспама и система верификации обеспечивают безопасность, интеллектуальные алгоритмы помогают находить пользователей с общими ценностями и интересами.

По статистике Tiburon Research, 72% активных в поиске россиян ищут не мимолетный флирт, а серьезные отношения. По подсчетам «ЮMoney», мужчины оставляют на свидании в среднем 2−4 тыс. руб. Девушки тратят на услуги в салонах красоты перед встречей 2,2 тыс. руб.

Владимир Храбрых, заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха»: Процесс знакомств сопряжен с определенными рисками и разочарованиями. Мы поддерживаем клиентов, предлагая помощь квалифицированных специалистов. Они помогут восстановить эмоциональное равновесие и решить психологические проблемы.

Пиар-служба «Мамбы»: Для «Мамбы» безопасность и комфорт пользователей всегда на первом месте. Совместный проект с «Ингосстрахом» — это шаг навстречу нашим пользователям, позволяющий им чувствовать себя увереннее и защищеннее.

Ранее россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств. В числе опций — отзывы о пользователях и возможность скрыть анкету от знакомых.