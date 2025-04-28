Индустрия путешествий потратила на рекламу 25 млрд рублей

Офлайн-реклама в сфере путешествий в 2024 году выросла на 33%, до 9,6 млрд руб. Онлайн-форматы прибавили 19%, до 15,9 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные E-Promo Group.

Таким образом, общие рекламные инвестиции в прошлом году в сегменте достигли 25,5 млрд руб. Более 70% рекламных вложений обеспечили онлайн-агрегаторы и турагентства — это контекстная, баннерная, видео- реклама и другие форматы. Остальные расходы пришлись на офлайн-инструменты — телевидение, наружную рекламу, радио и прессу.

Крупнейшим рекламодателем в индустрии путешествий стали Tutu — 3,5 млрд руб., из которых 3,4 млрд руб. пришлось на онлайн-рекламу. Aviasales потратил 2,3 млрд руб. (1,8 млрд в онлайне), а сервис аренды жилья «Суточно» — 2,2 млрд руб. (1,4 млрд — онлайн). В пятерку также вошли «МТС Travel» и «Avito Путешествия» — по 1,8 млрд руб. При этом весь бюджет «Авито» ушел на офлайн, а в «МТС Travel» на этот сегмент пришлось 1,6 млрд руб.

Авиакомпании, напротив, сократили свое присутствие в офлайн-продвижении, но увеличили вложения в онлайн-рекламу. Лидером по рекламным расходам стал «Аэрофлот» — 978 млн руб., из них 559 млн пришлись на онлайн. На втором месте — S7 с бюджетом 735 млн руб. (495 млн — онлайн). Замыкают тройку «Уральские авиалинии», которые в 2024 году использовали только интернет-рекламу и потратили на нее 182 млн руб.

Эксперты связывают рост рынка с восстановлением рынка туризма и ростом конкуренции в отрасли. Больший рост офлайн-рекламы, по их мнению, свидетельствует о снижении эффективности «некоторых digital-каналов».

Ранее сообщалось, что «Путешествия и туризм» лидируют по росту инвестиций в медийную рекламу. В 2024 году рекламодатели этой категории увеличили свои бюджеты на 83%. Такой рост связан с активным развитием внутреннего туризма и увеличением потока путешественников на зарубежные направления.