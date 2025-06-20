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18+
20.06.2025 в 18:15

Индустриальный форум «Как снимать FOOD» собрал экспертов фуд-съемки

Режиссеры поделились рецептом создания ярких фуд-роликов

На Красном Октябре в Москве прошел индустриальный форум «Как снимать FOOD», организованный продакшном «Огурец» при поддержке АКАР. Мероприятие, посвященное всем тонкостям фуд-съемки, привлекло внимание многих профессионалов рекламной индустрии. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Своим опытом поделились режиссеры Марат Адельшин, Владимир Беседин, Амир Исаев и Алексей Звонцов. Продюсер «Огурца» Никита Сендеров раскрыл технологии создания успешных фуд-роликов, а фуд-стилист Диана Нагорная прямо на сцене показала, как стилизовать блюдо для кадра.

Марат Адельшин поделился интересным наблюдением об изменении темпа в современной рекламе.

Марат Адельшин, режиссер:

Лет 10−15 назад считалось, что, если у нас 30-секундный ролик, то в нем должно быть максимум 15 кадров, а лучше вообще 11−12. Считалось, что только так зритель поймет сюжет, и больше кадров уже не может быть. Сейчас в 20-секундном ролике у нас может быть и 15, и 16 кадров. И оказалось, что все успевают всё увидеть и воспринять темп, и ролик при этом не превращается в стробоскоп.

Участники форума получили возможность узнать о последних тенденциях в food-съемке, задать вопросы спикерам и наладить полезные контакты.

Индустриальный форум «Как снимать FOOD» собрал экспертов фуд-съемки Индустриальный форум «Как снимать FOOD» собрал экспертов фуд-съемки Индустриальный форум «Как снимать FOOD» собрал экспертов фуд-съемки

Алексей Звонцов, режиссер:

В вопросе, какой путь реализации креатива выбрать — съемка, CG или ИИ — ответ простой: учитывая, что творческая команда продакшна и режиссер обладают максимальной экспертизой, клиенту нужно максимально довериться тем решениям, которые предлагаются. Конечно, мы всегда учтем ваши пожелания касательно тестов, и чтобы логотип был в кадре, и брендинга было много. Мой опыт говорит о том, что как только ты чувствуешь доверие со стороны клиента, всегда получается наилучший результат.

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