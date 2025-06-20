Глава Inditex заявил об отсутствии условий для возвращения в Россию

Генеральный директор испанского фэшн-ретейлера Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие) Оскар Гарсия Масейрас заявил, что сейчас неподходящие условия для возвращения бизнеса в Россию. В интервью Financial Times топ-менеджер подчеркнул, что решение будет приниматься лишь в случае «более благоприятной геополитической обстановки».

«На данный момент условия определенно неподходящие», — отметил Масейрас. До ухода из страны российский рынок обеспечивал 8,5% глобальной выручки компании.

В 2023 году Inditex продала российское подразделение партнерам по франчайзингу на Ближнем Востоке — ливанской Daher Group. Сделка предусматривала возможность заключения франшизного соглашения, что могло бы привести к возвращению брендов компании в Россию. При этом Daher Group, по информации Financial Times, продолжает закупать одежду у тех же поставщиков, что и Inditex.

Комментируя эту информацию, Масейрас заявил, что у компании нет эксклюзивных контрактов с производителями. «У нас есть поставщики, которые работают на нас и на других участников рынка», — пояснил он. Сходство продукции, по его словам, объясняется глобальными модными тенденциями.

Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик на ПМЭФ заявил, что возвращение западных брендов, таких как Zara, может быть «громким» только для той категории граждан, кто «жаждет запрещенки».