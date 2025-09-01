Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 08:10

ООО «ИМУ» просит признать себя банкротом

Выручка компании за прошлый год превысила 2 млрд рублей

2

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «Интегрированные маркетинговые услуги» о признании его банкротом. Основной вид деятельности компании — рекламная деятельность, включающая реализацию комплексных маркетинговых и рекламных проектов для различных клиентов.

ООО «Интегрированные маркетинговые услуги» занимается предоставлением широкого спектра рекламных и маркетинговых услуг российскому бизнесу, среди которых — планирование и реализация рекламных кампаний, маркетинговые коммуникации, анализ и исследование рынка, поддержка продаж, а также работа с медиаплатформами. Компания позиционирует себя как BTL-агентство, специализирующееся на продвижении брендов через нестандартные и прямые каналы коммуникации, а также на интеграции маркетинговых решений во всех торговых каналах.

Компания зарегистрирована в Москве, действует с 2009 года, штат сотрудников — более 200 человек. Выручка компании, согласно данным Rusprofile, за 2024 год превысила 2 млрд руб., чистая прибыль превысила 11 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 15 октября. Sostav обратился к ООО «ИМУ» за комментариями.

Ранее сообщалось, что ООО «Майкрософт Рус», российское подразделение американской Microsoft Corporation, подала в суд заявление о своем банкротстве.

ООО «ИМУ»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.