ООО «ИМУ» просит признать себя банкротом

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «Интегрированные маркетинговые услуги» о признании его банкротом. Основной вид деятельности компании — рекламная деятельность, включающая реализацию комплексных маркетинговых и рекламных проектов для различных клиентов.

ООО «Интегрированные маркетинговые услуги» занимается предоставлением широкого спектра рекламных и маркетинговых услуг российскому бизнесу, среди которых — планирование и реализация рекламных кампаний, маркетинговые коммуникации, анализ и исследование рынка, поддержка продаж, а также работа с медиаплатформами. Компания позиционирует себя как BTL-агентство, специализирующееся на продвижении брендов через нестандартные и прямые каналы коммуникации, а также на интеграции маркетинговых решений во всех торговых каналах.

Компания зарегистрирована в Москве, действует с 2009 года, штат сотрудников — более 200 человек. Выручка компании, согласно данным Rusprofile, за 2024 год превысила 2 млрд руб., чистая прибыль превысила 11 млн рублей.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 15 октября. Sostav обратился к ООО «ИМУ» за комментариями.

