Траты россиян на крупную бытовую технику продолжают расти

Рынок крупной бытовой техники в России продолжает расти из квартала в квартал. За первые девять месяцев 2024 года россияне приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. Это больше на 11% в штуках и на 14% в деньгах по сравнению с прошлым годом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.видео-Эльдорадо».

Чаще всего покупали стиральные машины: с января по сентябрь 2024 года продано 3 млн шт. на 94 млрд руб. В топ-5 производителей в денежном и штучном выражении входят китайская Haier, южнокорейская LG, турецкая Beko, итальянские Candy и Indesit.

Второй по популярности категорией крупной бытовой техники стали холодильники: продано 2,7 млн холодильников на 103 млрд руб. Самыми популярными брендами стали Haier, Beko, Indesit и Gorenje.

Духовые шкафы тоже пользовались спросом: за девять месяцев было приобретено 1,5 млн духовых шкафов на 43,7 млрд руб. В топ брендов по обороту входят Gorenje, белорусский Gefest, Haier, российский Darina и немецкий Weissgauft.

Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику. По данным «Марвел-дистрибуции», за год немного увеличились продажи холодильников и стиральных машин, а наибольший прирост обеспечили пылесосы. На «Яндекс маркете» активнее всего росли продажи кондиционеров: за девять месяцев в деньгах увеличились на 59%.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что рост рынка бытовой техники связан с ростом реальных доходов населения, а также с увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного человека. Кроме того, россияне стали больше инвестировать в улучшение жилого пространства.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года в россияне приобрели онлайн 22,4 млн шт. мелкой бытовой техники. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.