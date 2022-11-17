Илон Маск наймёт нового главу Twitter

Илон Маск заявил, что планирует оптимизировать время управления Twitter и нанять нового лидера для руководства социальной сетью. Он надеется завершить реструктуризацию компании уже на этой неделе, пишет Reuters.

Заявление Маска связано с беспокойством инвесторов Tesla о том, что предприниматель тратит слишком много времени на управления соцсетью. Акции Tesla при этом демонстрируют падение.

Маск пояснил, что сразу после приобретения соцсети ему потребовалось больше времени для оптимизации её структуры. Однако в дальнейшем он сократит пребывание в компании, в частности, за счёт того, что наймёт новое руководство.

Напомним, за первые две недели в качестве владельца Twitter Маск уволил почти половину сотрудников— 3,7 тыс. человек. Под сокращения попали 15% работников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией, а также почти весь пиар-отдел. Компанию покинули генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.