Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

First Data
Ахмад Боков
#FollowMeTo Ad

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.11.2022 в 07:25

Илон Маск наймёт нового главу Twitter

Сам бизнесмен планирует сократить время управления компанией

Илон Маск заявил, что планирует оптимизировать время управления Twitter и нанять нового лидера для руководства социальной сетью. Он надеется завершить реструктуризацию компании уже на этой неделе, пишет Reuters.

Заявление Маска связано с беспокойством инвесторов Tesla о том, что предприниматель тратит слишком много времени на управления соцсетью. Акции Tesla при этом демонстрируют падение.

Маск пояснил, что сразу после приобретения соцсети ему потребовалось больше времени для оптимизации её структуры. Однако в дальнейшем он сократит пребывание в компании, в частности, за счёт того, что наймёт новое руководство.

Напомним, за первые две недели в качестве владельца Twitter Маск уволил почти половину сотрудников— 3,7 тыс. человек. Под сокращения попали 15% работников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией, а также почти весь пиар-отдел. Компанию покинули генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал.

Twitter Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.