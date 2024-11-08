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08.11.2024 в 05:40

IKEA продала последний актив в России

Склад в Подмосковье перешел к владельцу «Фуд Логистик»

Владелец IKEA — шведская Ingka Group — закрыла сделку по продаже последнего актива в России. Она продала склад в подмосковном Есипово предпринимателю Роберту Узилову, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Контроль над складским комплексом площадью 180 тыс. м2 перешел к Узилову, который владеет компанией «ИК Юго-Восток» и «Фуд Логистик» (оператор «Фуд Сити»). Сделку уже одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Эксперты оценивают покупку в 16−18 млрд руб. При этом сделка с иностранными инвестициями должна включать дисконт, а также с нее выплачивается добровольный взнос, который был повышен с октября текущего года. Однако собеседник издания знает, что сделка с Ingka Group прошла по «старым» ставкам, до повышения.

Напомним, в 2023 году Ingka Group постепенно продала все свои основные активы: заводы выкупили российский лесопереработчик «Лузалес» и компания «Слотекс»; Газпромбанк" получил 14 торговых центров «Мега», а штаб-квартиру IKEA в «Химки бизнес-парк» — компания «КЛС-Химки».

IKEA
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