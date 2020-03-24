Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2020 в 12:20

IKEA выпустила эмоциональный ролик о доме, который всегда будет рядом

Да, это снова про коронавирус, карантин и самоизоляцию

Миллионам людей за последние несколько недель пришлось привыкать к новому для себя режиму — теперь всё или почти всё время им приходится проводить дома. И несмотря на то, что дома всегда лучше, многие оказались не особо рады такому исходу событий.

Компания IKEA, которая у многих напрямую ассоциируется с домом и уютом, и агентство McCann Madrid запустили эмоциональную рекламу, рассказывающую о значении дома в жизни каждого.

В ролике дом сам обращается к своему хозяину, заставляя его вспоминать лучшие «совместные» моменты. Дом обращает внимание, что всегда будет рядом, что бы ни произошло.

IKEA
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.