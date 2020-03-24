IKEA выпустила эмоциональный ролик о доме, который всегда будет рядом

Миллионам людей за последние несколько недель пришлось привыкать к новому для себя режиму — теперь всё или почти всё время им приходится проводить дома. И несмотря на то, что дома всегда лучше, многие оказались не особо рады такому исходу событий.

Компания IKEA, которая у многих напрямую ассоциируется с домом и уютом, и агентство McCann Madrid запустили эмоциональную рекламу, рассказывающую о значении дома в жизни каждого.

В ролике дом сам обращается к своему хозяину, заставляя его вспоминать лучшие «совместные» моменты. Дом обращает внимание, что всегда будет рядом, что бы ни произошло.