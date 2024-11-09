IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни

В центре Лондона открылся первый ресторан IKEA. Расположился он рядом с магазином шведского ретейлера на Кинг-стрит.

Принцип работы заведения не отличается от других ресторанов быстрого питания: еду можно заказать через электронный терминал или на кассе, после чего готовый заказ можно забрать на стойке выдачи.

В меню вошли знакомые многим фирменные фрикадельки IKEA с картофельным пюре, горошком, сливочным соусом и брусничным джемом, а также лосось с кускусом и йогуртом, паста пенне с томатным и базиликовым соусом, рыба с картофелем фри. Гостям также предлагаются завтраки, хот-доги, мороженое и десерты.

Ресторан расчитан на 75 посетителей, ранее в этом помещении располагалось кафе японской кухни Wasabi.