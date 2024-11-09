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09.11.2024 в 18:37

IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни

Заведение находится в Лондоне

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В центре Лондона открылся первый ресторан IKEA. Расположился он рядом с магазином шведского ретейлера на Кинг-стрит.

Принцип работы заведения не отличается от других ресторанов быстрого питания: еду можно заказать через электронный терминал или на кассе, после чего готовый заказ можно забрать на стойке выдачи.

В меню вошли знакомые многим фирменные фрикадельки IKEA с картофельным пюре, горошком, сливочным соусом и брусничным джемом, а также лосось с кускусом и йогуртом, паста пенне с томатным и базиликовым соусом, рыба с картофелем фри. Гостям также предлагаются завтраки, хот-доги, мороженое и десерты.

Ресторан расчитан на 75 посетителей, ранее в этом помещении располагалось кафе японской кухни Wasabi.

IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни IKEA открыла первый отдельный от магазина ресторан шведской кухни
IKEA
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