АФК «Система» проводит анализ производственных активов IKEA в России

ПАО АФК «Система» изучает возможность покупки российских активов IKEA и проводит анализ предприятий сети. Речь идёт о четырёх российских фабриках, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской областях и Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

По заявлениям Минпромторга, продажа ритейлерского бизнеса пока не рассматривается, напоминает агентство. Министерство взаимодействует с владельцем IKEA компанией Ingka Group по вопросам дальнейшей работы в РФ.

В середине июня IKEA объявила сотрудникам о продаже производственных активов в России и об увольнении персонала. Тогда же «Ведомости» писали, что интерес к активам шведской компании проявляют Hoff, а также АФК «Система». Крупнейший бенефициар корпорации Владимир Евтушенков подтверждал изданию заинтересованность АФК «Система» в приобретении активов, но на тот момент речь о переговорах не шла.

В октябре источники РБК сообщали, что шведская компания ведёт переговоры о продаже российского бизнеса и начинает показывать своё производство потенциальным покупателям. По их данным, представители Segezha Group (основной акционер — АФК «Система») посещали заводы IKEA в рамках процедуры due diligence.

В переговорах о сделке также участвуют группа ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan, указывали собеседники РБК. 9 ноября глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что за согласованием сделки с IKEA пока никто не обращался.

На недавней встрече с инвестсообществом директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова отмечала, что синергия от приобретения мебельных заводов, специализирующихся на выпуске продукции в основном из ДСП, для компании неочевидна. При этом Романова подтвердила, что Segezha «в целом интересуется активами покидающих Россию иностранных инвесторов и подаёт заявки на соответствующие сделки».

7 ноября российский производитель мебели Mr.Doors отказался от покупки части активов IKEA после экспертного аудита.