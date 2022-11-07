Mr.Doors отказался приобретать активы IKEA

Российский производитель мебели Mr.Doors отказался от покупки части активов IKEA после экспертного аудита. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сооснователя, председателя совета директоров Mr.Doors Максима Валецкого.

«Мы действительно рассматривали возможность приобретения некоторых активов IKEA, однако после экспертного аудита пришли к выводу, что нам бы пришлось практически заново переоборудовать производства и перезапустить многие процессы, чтобы добиться качества, соответствующего нашей собственной продукции», — пояснил он.

Кроме того, Валецкий отметил, что компания приняла стратегическое решение продолжить развитие в премиальном сегменте. В первую очередь Mr.Doors хочет повысить качество собственной продукции, а также расширить ассортимент новыми товарными категориями.

«Это актуально для наших клиентов, которые раньше совершали покупки у иностранных игроков, ушедших с рынка», — отметил Валецкий.

По его словам, компания также видит серьёзный потенциал в усилении собственных позиций в направлениях производства сертифицированной медицинской мебели и взаимодействию с крупнейшими российскими застройщиками. Эти направления показывают заметный рост, указал сооснователь Mr.Doors.

«При этом не теряем интереса к покупке активов компаний по производству премиальной мебели, декора, которые находятся на территории России, но по каким-то причинам испытывают трудности или вынуждены покидать страну», — подчеркнул топ-менеджер.

В начале марта шведский холдинг Ingka Group, который управляет торговой сетью IKEA, сообщил о решении приостановить весь экспорт и импорт продукции в Россию. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и об увольнении персонала.

3 ноября в Hoff сообщили, что компания готова обеспечивать стабильными заказами российские фабрики IKEA в случае возобновления их работы. Также ритейлер подчеркнул, что не входит в список компаний — претендентов на покупку заводов IKEA, ранее распространённый рядом СМИ.