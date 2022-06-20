Норвежская IKEA поможет с выбором имени ребёнку

Власти Норвегии отметили рост численности населения после кризисных волн локдауна. По данным Associated Press, в 2021 году было зарегистрировано более 56 тыс. новорождённых — это на 3 тыс. больше показателя 2020 года. Местная IKEA предложила свою помощь в «бэби-буме» — новоиспечённые родители смогут выбрать имя ребёнку из каталога ритейлера.

Для этого бренд создал банк имён, вдохновлённый товарами IKEA. В каталоге по алфавиту собраны более 800 позиций мебеди и аксессуаров для дома, которые были представлены в магазинах компании с 1948 года.

Например, знаменитую акулу Блохэй можно будет встретить не только на стеллажах IKEA, но и среди жителей городов Норвегии, считают авторы инициативы.

В честь активации креаторы запустили рекламную кампанию — в ролике они показали, как каталог ритейлера помогает решить проблему с выбором имени для малыша.

В это время в России решается судьба магазинов шведского ритейлера IKEA: компания решила сократить объём бизнеса в стране и начать поиск покупателей среди местных инвесторов. Например, АФК «Система» и Hoff уже выразили готовность приобрести активы бренда.