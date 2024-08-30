Друг на шее: россиянам пришлась по душе идея общения с ИИ-компаньоном в виде кулона

Недавно разработчик Ави Шиффман представил компаньона на базе искусственного интеллекта (ИИ) в виде кулона на шею. Он получил название Friend («Друг»). Устройство не просто помогает справляться с повседневными делами, но и выполняет роль собеседника — поднимает настроение шутками или поддерживает в трудную минуту. Гаджет оснащен микрофоном, чтобы слышать владельца и записывать окружающие звуки, а общение происходит с помощью текстовых сообщений, которые кулон отправляет на смартфон. Создавая таким образом иллюзию переписки с близким другом.

Специалисты Tiburon Research протестировали идею ИИ-кулона с помощью инструментов Fastuna DIY и InsightChat и узнали, что думают россияне о таком гаджете (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным опроса, большинство респондентов (86%) считают идею общения с виртуальным помощником в кулоне понятной и интересной. Сама задумка такого устройства понравилась 69% участников опроса. Рассказать друзьям о кулоне захотели 83% опрошенных. Однако лишь половина респондентов испытали бы новый гаджет в действии.

Среди популярных тем, на которые опрошенные женщины и мужчины хотели бы пообщаться с ИИ-кулоном — лайфхаки и полезные советы (45% женщин) и обсуждение новостей и актуальных событий (45% мужчин). Кроме того, россияне обоих полов не прочь обсудить с виртуальным помощником личные вопросы (45%). Люди хотят говорить о своих хобби, распорядке дня и личных ситуациях.

Также популярны вопросы здоровья и фитнеса, в частности, советы по правильному питанию и планы тренировок. Темы интересны 44% респондентов. Менее всего популярные темы творчества и искусства, а также финансы и инвестиции.

Как проходило исследование Специалисты Tiburon Research опросили 300 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тыс. человек. Методология. Опрос был проведен на платформе Fastuna с помощью конструктора анкет Fastuna DIY. Респонденты из онлайн-панели получают ссылку на опрос по электронной почте. Читают описание идеи и отвечают на вопросы анкеты. Для дополнительного анализа открытых ответов использовался сервис InsightChat. Внутри ИИ-платформы можно анализировать данные с количественной оценкой распространенности фактов. Что тестировали. Идею умного ИИ-кулона с функцией собеседника. Описание концепции. Виртуальный помощник в кулоне со встроенным ИИ, который 24/7 слушает, анализирует и комментирует всё, что происходит с его владельцем. Обратную связь украшение посылает уведомлениями на телефон. Умный девайс, как настоящий друг, сможет поддержать вас в трудную минуту, посоветовать бар, прокомментировать состоявшийся разговор или пошутить о нелепой ситуации, в которую вы попали секунду назад. Кулон не оставляет аудиозаписи или расшифровки разговоров, а пользователи могут удалять любые сохраненные данные.

В рамках исследования специалисты Tiburon Research попросили участников опроса придумать имя умного ИИ-помощника в кулоне. Многие решили назвать гаджет «Друг/Подружка», но также были популярны варианты «Прослушка» и «Шпион».

При этом название «Шпион» респонденты выбрали, несмотря на описание концепции ИИ-кулона, где сказано, что гаджет не оставляет аудиозаписи или расшифровки разговоров, а пользователи могут удалять любые сохраненные данные.

В ходе исследования также выяснилось, что 44% респондентов не знают, как устроена система защиты их данных при работе с голосовыми устройствами. Лишь 11% людей хорошо осведомлены (большая часть из них — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет). При этом 44% участников опроса верят заявлению производителя ИИ-кулона о том, что разговоры не сохраняются и не передаются куда-то дальше.



По мнению трети опрошенных россиян, ИИ-кулон нужен всем, но наиболее полезным он будет для пожилых и одиноких людей.

По данным исследования, почти 69% респондентов периодически чувствуют себя одинокими. 36% из них испытывают одиночество время от времени или часто. Лишь 31% респондентов утверждают, что вообще не испытывают чувства одиночества.

Самыми действенными методами борьбы с одиночеством, по мнению респондентов, является присутствие человека, а не технологий. Общение с друзьями и семьей помогает более 18% участников опроса чувствовать себя лучше. Кроме этого, респонденты также выделили прослушивание музыки, просмотр фильмов и сериалов.

5% опрошенных запивают одиночество алкоголем, 3% — играют в видеоигры. Занятия спортом оказались в конце списка — они помогают лишь 3% участников опроса.

Ранее сообщалось, что 36% опрошенных россиян хотя бы раз получали консультацию по различным вопросам через чат-ботов, работающих на основе ИИ. 28% респондентов, обращавшихся к персональному цифровому помощнику, положительно оценили опыт взаимодействия с ним, а 50% участников опроса — нейтрально.