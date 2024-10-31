В колледжах будут учить профессиям для работы с ИИ

В национальном перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования в 2025−2026 годах появятся направления, которые позволят выпускникам девятых и 11-х классов создавать компьютерные игры, осваивать машинное обучение, 3D-моделирование и другие направления. Такой проект приказа Минпросвещения России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изучение новых специальностей в колледжах или техникумах займёт у выпускников девятых классов три года 10 месяцев, у выпускников 11-х классов — два года 10 месяцев. Обучение будет вестись очно, сообщает ТАСС.

Можно будет изучить тестирование информационных систем, разработку программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, администрирование баз данных и многое другое.

Программа будет включать в себя элементы высшей математики, теорию вероятностей, математическую статистику, численные методы, основы проектирования баз данных и т. д.

По словам экспертов, образовательные программы должны быть гибкими. Для подготовки разработчиков игр нужно добавить практические задачи по их созданию в выпускные квалификационные работы, пишут «Известия».

Педагогами по ИИ-программам могут выступать специалисты из более чем 100 компаний-разработчиков в России, которые заинтересованы во взращивании кадров.

Экс-министр труда, депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что выпускники техникумов будут проигрывать IT-специалистам с физико-математическим высшим образованием. При этом они будут более конкурентоспособными «по сравнению с многочисленными юристами и политологами, переквалифицировавшимися срочно в IT-специалистов».