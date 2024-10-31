В колледжах будут учить профессиям для работы с ИИ

В национальном перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования в 2025−2026 годах появятся направления, которые позволят выпускникам девятых и 11-х классов создавать компьютерные игры, осваивать машинное обучение, 3D-моделирование и другие направления. Такой проект приказа Минпросвещения России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изучение новых специальностей в колледжах или техникумах займёт у выпускников девятых классов три года 10 месяцев, у выпускников 11-х классов — два года 10 месяцев. Обучение будет вестись очно, сообщает ТАСС.
Можно будет изучить тестирование информационных систем, разработку программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, администрирование баз данных и многое другое.
Программа будет включать в себя элементы высшей математики, теорию вероятностей, математическую статистику, численные методы, основы проектирования баз данных
По словам экспертов, образовательные программы должны быть гибкими. Для подготовки разработчиков игр нужно добавить практические задачи по их созданию в выпускные квалификационные работы, пишут «Известия».
Педагогами по ИИ-программам могут выступать специалисты из более чем 100 компаний-разработчиков в России, которые заинтересованы во взращивании кадров.
Экс-министр труда, депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что выпускники техникумов будут проигрывать IT-специалистам с физико-математическим высшим образованием. При этом они будут более конкурентоспособными «по сравнению с многочисленными юристами и политологами, переквалифицировавшимися срочно в IT-специалистов».