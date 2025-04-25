Минцифры запустит эксперимент по внедрению ИИ в региональные аналоги «Госуслуг»

Минцифры России анонсировало эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в региональные информационные системы, аналогичные порталу «Госуслуги». Проект реализуется совместно с Консорциумом исследования безопасности технологий ИИ, созданным при поддержке Минцифры в 2024 году. По итогам тестирования организаторы сформируют перечень рисков, связанных с внедрением ИИ, и подготовят рекомендации по информационной безопасности (ИБ). Об этом со ссылкой на министерство сообщают «Ведомости».

В пилоте задействуют три типа ИИ — для распознавания изображений, текста и голоса. Участие в проекте подтвердили Республика Татарстан, Новосибирская и Сахалинская области. Кроме того, Москва и Московская область рассматривают возможность подключения к эксперименту. Однако, по словам представителя столичного департамента информационных технологий, решение пока не принято.

Региональные информсистемы — это базы данных, которые предусматривают различные формы взаимодействия. Они создаются в рамках региона с целью оперативного получения информации, например, ГИС «Правосудие» или ФГИС «Зерно».

Одной из ключевых задач проекта станет оценка устойчивости систем к угрозам вроде Promt Injection и «отравления» данных. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают необходимость безопасной разработки на базе отечественных платформ с регулярными аудитами и тестами на уязвимости. Внимание также уделят защите персональных данных пользователей и соблюдению норм создания и эксплуатации ГИС.

По мнению экспертов, выбор регионов обусловлен активным развитием ИИ-инициатив в ЖКХ, медицине и образовании. В частности, Новосибирская область недавно создала научно-образовательный центр ИИ, а Сахалин — важный промышленный регион. Результаты эксперимента помогут выработать единую стратегию внедрения ИИ в госуправление на федеральном уровне. Однако внедрение может сопровождаться сбоями — для их минимизации потребуются дополнительные ресурсы и усиленный техконтроль.

Согласно данным опроса Russian Field, более половины россиян выступили против внедрения искусственного интеллекта в органы власти, армию и суды. Всего 42% опрошенных поддержали ИИ в госуправлении, 41% — в армии, 34% — в судебной системе.