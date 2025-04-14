Россияне не доверяют ИИ в госсекторе и судебной системе

Более половины россиян выступили против внедрения искусственного интеллекта в органы власти, армию и суды. Об этом свидетельствуют данные опроса Russian Field, проведенного по просьбе партии «Новые люди».

Наибольшую поддержку внедрение ИИ-технологий получило в промышленности (81%), сельском хозяйстве (75%), строительстве (60%) и транспорте (65%). Использование нейросетей в образовании одобрило чуть более половины опрошенных (53%).

Однако за применение ИИ-решений в госсекторе, военном деле и судах большинство россиян высказались против. Лишь 42% поддержали ИИ в госуправлении, 41% — в армии, 34% — в судебной системе.

Нейросетям в госуправлении чаще доверяют мужчины и участники опроса в возрасте 30−44 лет. В то же время молодежь (18−29 лет) проявляет наибольшее недоверие к эффективности ИИ на должности чиновника. Почти половина участников опроса (49%) считают, что госслужащие работают эффективнее нейросетей.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 13 по 20 марта 2025 года. В нем приняли участие 1603 человека.

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что внедрять ИИ следует осторожно и подчеркнул важность закрепления права выбора между живым специалистом и искусственным интеллектом на законодательном уровне.