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13.06.2023 в 14:27

Meta* создала нейросеть для генерации музыки

ИИ-модель может создавать треки по текстовому запросу

Корпорация Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) создала новую ИИ-модель MusicGen, которая может создавать музыку по текстовому запросу, сообщает «Коммерсант».

Новую нейросеть создали разработчики внутренней команды Audiocraft. Модель может генерировать инструментальные треки длительностью 12 секунд.

По словам разработчиков, нейросеть обучали на базе 20 тыс. часов музыки более чем из 10 тыс. лицензионных музыкальных треков, а также использовали 390 тыс. бесплатных инструментальных композиций из медиабиблиотек Shutterstock и Pond5.

Для более качественного результата можно загрузить песню для примера. Попробовать сгенерировать собственную мелодию можно бесплатно на сайте Hugging Face.

Ранее сообщалось, что Meta внедрит в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) стикеры, созданные искусственным интеллектом. Это лишь часть нового функционала над которым работает компания.

Ахмад Аль-Дахле, вице-президент Meta по работе с ИИ, сообщил сотрудникам, что компания будет использовать свою модель для генерации изображений, с помощью которой пользователи смогут создавать стикеры на основе текстовых описаний. Команда Meta начнёт тестировать функцию внутри компании, прежде чем она станет общедоступной.

Он также сказал, что компания «работает над моделями ИИ, которые будут преобразовывать любое изображение и любым способом». Например, с их помощью можно будет изменить «соотношения сторон вашей фотографии» или превратить фотографии корги «в картину».

Технологии нейросети ИИ Meta
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