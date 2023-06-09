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18+
09.06.2023 в 18:01

В Facebook** позволят создавать стикеры с помощью искусственного интеллекта

Новые картинки нейросеть сгенерит по текстовым подсказкам

Meta* (признана экстремистской и террористической организацией в России) внедрит в Facebook** (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) стикеры, созданные искусственным интеллектом, сообщает The Verge. Это лишь часть нового функционала над которым работает компания.

Ахмад Аль-Дахле, вице-президент Meta по работе с ИИ, сообщил сотрудникам, что компания будет использовать свою модель для генерации изображений, с помощью которой пользователи смогут создавать стикеры на основе текстовых описаний. Команда Meta начнёт тестировать функцию внутри компании, прежде чем она станет общедоступной.

«С помощью стикеров, созданных ИИ, у наших пользователей будет бесконечно больше возможностей для самовыражения, культурного представления и даже соответствия трендам», — говорит Аль-Дахле. Конечно, стикеры — это только вершина айсберга, добавил он.

Он также сказал, что компания «работает над моделями ИИ, которые будут преобразовывать любое изображение и любым способом». Например, с их помощью можно будет изменить «соотношения сторон вашей фотографии» или превратить фотографии корги «в картину».

В апреле сообщалось, что Meta к декабрю 2023 года разработает свой искусственный интеллект, который будет генерировать изображения для рекламы. Топ-менеджеры компании считают, что ИИ поможет повысить эффективность рекламы, подсказывая, какие инструменты использовать при проведении конкретной кампании. Например, нейросеть может создать изображения для разной аудитории.

нейросети ИИ Meta
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