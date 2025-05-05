У «Бессмертного полка» появился логотип

Общероссийское движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало эмблему в Роспатенте. Правовая охрана действует до 2033 года.

Логотип выполнен в виде красной звезды, на которой изображен Георгий Победоносец. Эмблему сопровождает надпись «Бессмертный полк».

Под этим знаком в России разрешено производить и распространять широкий спектр товаров, включая ювелирные изделия, посуду, сумки и игрушки. Также с логотипом можно производить предметы одежды, головные уборы и амулеты. В перечне указаны боеприпасы, патроны и прицелы к огнестрельному оружию.

Кроме того, регистрация распространяется на прокат рекламных материалов, публикацию рекламных текстов, радиорекламу, афиши и другие размещения, включая интернет-рекламу.

Движение «Бессмертный полк» действует с 2012 года. В прошлом году 9 мая почти 1,7 тысячи диджитал-поверхностей разного формата транслировали видеоролики ко Дню Победы в Москве.