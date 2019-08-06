IDC: облачный рынок рванул до небес

Российский рынок облачных услуг России вырос в 2018 году на 24,8% и достиг уровня $804 млн, сообщает исследовательская компания IDC. Дополнительно к этой сумме заказчики потратили $470,3 млн на оплату профессиональных IT-услуг, связанных с облачными сервисами.

Доля расходов на публичные (открытые) облачные системы составила 85,% объема рынка, оставшиеся 15% пришлись на приватные (закрытые от посторонних) облачные сервисы. Самой востребованной услугой на рынке публичных систем в 2018 году стала категория «программное обеспечение как услуга» (SaaS) — 59,8%. За ней следуют «инфраструктура как услуга» (IaaS) — 29,7% и «платформа как услуга» (PaaS) — 10,6%.

Наибольшие расходы на содержание облачных сервисов зафиксированы у предприятий розничной и оптовой торговли, финансового сектора и производителей товаров.

IDC ожидает, что в 2019 году рост российского рынка облачных сервисов продолжится. В 2019 году темпы роста могут составить 23,6%, а до 2023 года, согласно их прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка могут составить 14,6% (CAGR). Таким образом, к концу прогнозируемого периода совокупные расходы предприятий на публичные и частные облачные услуги достигнут $1592,1 млн.

Публичные облачные сервисы становятся не просто альтернативой собственной инфраструктуре предприятия или IT-сервисам предприятия, организации все чаще используют их в качестве основы для доступа к новым технологиям, включая контейнерную виртуализацию, распределенные базы данных, аналитику больших данных, искусственный интеллект, Интернет вещей. Как считают в IDC, это обусловлено необходимостью поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, что требует новых технологий, обеспечивающих повышение эффективности труда и формирование новых продуктов и услуг на основе цифровых данных.

Поскольку использование публичных облаков для производственных нужд расширяется, растет потребность и в специализированных отраслевых решениях. Формирование партнерской экосистемы вокруг функциональных рынков IaaS и, прежде всего, PaaS становится, по мнению исследователей, ключевым фактором для масштабирования и успеха облачного бизнеса. Это мотивирует поставщиков облачных услуг уделять больше внимания партнерам, занимающимся независимой разработкой программного обеспечения. Партнерские отношения и хорошо структурированная партнерская программа должны значительно расширить основные возможности поставщика и охват предоставляемых им услуг.

Каким образом развитие облачных сервисов повлияет на развитие рекламной индустрии? Мы задали этот вопрос нескольким представителям рекламной индустрии.

Евгений Канищев, Head of production Nectarin С уверенностью можно сказать, что развитие облачных сервисов влияет позитивно на развитие рекламной индустрии, являясь, в какой-то степени, драйвером и катализатором. Одновременно развитие рекламной индустрии максимально влияет и на эволюцию самих облачных сервисов. Так, многие западные и отечественные технологические компании существенно расширили «под нас» сервисные возможности своих платформ: добавили новые продукты, снабдили инструментариями масштабирования и кастомизации под конкретные бизнес-требования. Как факт — технологический и индустриальный симбиоз. Рекламная индустрия сейчас представляет собой огромные массивы данных: информация пользователей различных сервисов, данные по транзакциям, покупкам в интернет-магазинах, геолокация и контент. Для решения актуальных бизнес-задач необходимы Cloud-Based-решения, позволяющие максимально эффективно (время, деньги) справляться с этими массивами. Можно ли представить индустрию рекламы в России, в мире в принципе, без участия облачных сервисов — нет. Это будет абсолютный технологический step back. Так как именно облачные решения развивают рекламную индустрию? Я считаю, что путь развития отрасли сейчас — поиск, разработка и внедрение новых технологий. А R&D — это всегда крупные вложения (персонал, оборудование) и риски. Облачные решения, типа IaaS, помогают в минимизации затрат, снижают «порог входа» в процесс R&D. Кроме финансовых рисков, облачные решения позволяют достигать получения гипотез, целевой информации (консолидация и «оцифровка» аналитических данных, выводов) существенно быстрее, чем если бы облачные технологии не применялись.

Иван Соборов, Innovation Manager, Seven Во-первых, возрастет скорость бизнес-процессов агентств благодаря автоматизации и свободному доступу к облачным сервисам из любой точки и с любых устройств. Во-вторых, некоторые маркетинговые услуги будут частично или полностью автоматизированы в облаках. Например, облачные CRM уже сейчас позволяют «на лету» без участия человека вычислять и осуществлять медийное продвижение за счёт интеграций с рекламными площадками и наличию визуально программируемых роботов. В-третьих, за счет консолидации и анализа больших данных о потребительском поведении облачные сервисы позволят повысить эффективность рекламных кампаний.