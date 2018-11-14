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IAB Russia: реклама охватывает более 70% аудитории цифрового аудиоконтента

14.11.2018 в 17:15

Mediascope провела исследование эффективности цифровой аудиорекламы в России

Depositphotos

Mediascope по заказу IAB Russia провела исследование эффективности
цифровой аудиорекламы в России. Доля потребителей онлайн аудиоконтента, которая помнит контакт с аудиорекламой превышает 70%.

Комитет IAB Russia по аудиорекламе инициировал проведение исследования,
посвященного изучению аудитории цифрового аудиоконтента и отношения
потребителей к аудиорекламе. Целевая группа — жители городов России с
населением более 100 тыс. человек, слушающие аудио-контент онлайн без
платных подписок и блокировщиков рекламы.

Наиболее востребованный онлайн-аудиоконтент — музыка. Её слушают 95%
опрошенных, треть из которых — каждый день. При этом две трети объема
прослушивания приходится на мобильные устройства и только треть — на
десктоп. Чаще всего музыку слушают во время домашних дел (62%) и в дороге (61%).

По данным исследования, 72% слушателей аудиоконтента обращают внимание
на размещенную в нем аудиорекламу. Среди них 85% ответили, что согласны
слушать аудиорекламу в обмен на доступ к бесплатному контенту. Рекламу,
содержащую информацию о скидках или акциях, не против слушать 68%
опрошенных.

Готовность слушать рекламу также зависит от продолжительности рекламного
аудиоролика. По мнению 53% замечающих аудиорекламу, допустимая
продолжительность ролика не должна превышать 15 секунд.

Помимо самого аудиоролика слушатели аудиорекламы также обращают внимание
на сопутствующие интерактивные элементы. Баннеры, расположенные рядом с
плеером, замечают 60% опрошенных. Еще 53% сказали, что видели баннеры,
расположенные поверх контента.

IAB Russia Mediascope
Исследования
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