IAB Russia: реклама охватывает более 70% аудитории цифрового аудиоконтента

Mediascope по заказу IAB Russia провела исследование эффективности

цифровой аудиорекламы в России. Доля потребителей онлайн аудиоконтента, которая помнит контакт с аудиорекламой превышает 70%.

Комитет IAB Russia по аудиорекламе инициировал проведение исследования,

посвященного изучению аудитории цифрового аудиоконтента и отношения

потребителей к аудиорекламе. Целевая группа — жители городов России с

населением более 100 тыс. человек, слушающие аудио-контент онлайн без

платных подписок и блокировщиков рекламы.



Наиболее востребованный онлайн-аудиоконтент — музыка. Её слушают 95%

опрошенных, треть из которых — каждый день. При этом две трети объема

прослушивания приходится на мобильные устройства и только треть — на

десктоп. Чаще всего музыку слушают во время домашних дел (62%) и в дороге (61%).



По данным исследования, 72% слушателей аудиоконтента обращают внимание

на размещенную в нем аудиорекламу. Среди них 85% ответили, что согласны

слушать аудиорекламу в обмен на доступ к бесплатному контенту. Рекламу,

содержащую информацию о скидках или акциях, не против слушать 68%

опрошенных.



Готовность слушать рекламу также зависит от продолжительности рекламного

аудиоролика. По мнению 53% замечающих аудиорекламу, допустимая

продолжительность ролика не должна превышать 15 секунд.



Помимо самого аудиоролика слушатели аудиорекламы также обращают внимание

на сопутствующие интерактивные элементы. Баннеры, расположенные рядом с

плеером, замечают 60% опрошенных. Еще 53% сказали, что видели баннеры,

расположенные поверх контента.