Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 17:00

Hyundai подал новые заявки на регистрацию товарных знаков в России

Они регистрируются по четырем классам МКТУ

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году, подал новые заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС.

По Международной классификации товаров и услуг товарные знаки регистрируются по 12, 37, 9 и 16 классам. В них входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, автомобильные комплектующие, программное обеспечение для метавселенной, а также канцелярские товары.

Две из заявок относятся к наименованиям новых моделей — Genesis x Speedium Coupe и Genesis One of One.

Ранее сообщалось, что Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака южнокорейского автопроизводителя Hyundai.

Hyundai товарный знак
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.