Hyundai подал новые заявки на регистрацию товарных знаков в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году, подал новые заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС.

По Международной классификации товаров и услуг товарные знаки регистрируются по 12, 37, 9 и 16 классам. В них входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, автомобильные комплектующие, программное обеспечение для метавселенной, а также канцелярские товары.



Две из заявок относятся к наименованиям новых моделей — Genesis x Speedium Coupe и Genesis One of One.

Ранее сообщалось, что Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака южнокорейского автопроизводителя Hyundai.