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22.04.2025 в 12:30

Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в России

Производитель сможет выпускать и продавать в стране грузовики, автобусы и тракторы

Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака южнокорейского автопроизводителя Hyundai. На это первым обратило внимание РИА Новости.

Заявки были поданы в июле прошлого года. Роспатент зарегистрировал товарные знаки в апреле этого года с действием до 2034 года.

Согласно опубликованным Роспатентом документам, знаки зарегистрированы по классу 12 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Hyundai сможет производить в России автомобили, грузовики, автобусы, автоприцепы, тягачи, фургоны, тракторы, колеса и шины.

Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в России Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в России Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в России Hyundai зарегистрировал четыре новых товарных знака в России

Hyundai прекратил выпуск и продажи автомобилей в РФ в 2022 году. Завод производителя в Санкт-Петербурге был куплен российской компанией «Арт-финанс» и переименован в автомобильный завод АГР.

Роспатент Hyundai товарные знаки
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