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27.11.2024 в 12:00

Hybrid выходит на рынок Вьетнама

Решение было принято после анализа местного диджитал-рынка

Вьетнам со своей активно развивающейся цифровой экономикой демонстрирует рост интереса к новым рекламным решениям, благодаря увеличению доли диджитал в медиасплитах агентств и приходу на рынок крупных международных брендов. Hybrid намерен использовать этот потенциал, предлагая свои продукты и продвигая рекламные стратегии. Команда проекта поделилась подробностями с редакцией Sostav.

Выход Hybrid на рынок поддерживает государственные инициативы Вьетнама по снижению зависимости от Google, доля которого сейчас составляет 90% на рекламном рынке. В течение трёх лет правительство планирует снизить ее до 70%, создавая место для инноваций и усиливая конкуренцию.

Ключевые задачи, стоящие перед бизнесом — это адаптация бизнес-модели к особенностям рынка, юридическая легализация, установление отношений с ведущими рекламными агентствами и брендами.

Продукты и стратегия Hybrid

Основным продуктом Hybrid на рынке Вьетнама будет AI-vision платформа VOX, с помощью которой рекламодатели могут интегрировать креативы в изображения, видео и статьи. В основе VOX лежит использование ИИ для анализа контента и поведения пользователей.

Новый вьетнамский офис Hybrid возглавит региональный директор по Юго-Восточной Азии Шреас Сате, а глобальный коммерческий директор Сергей Ковалев будет курировать стратегическое развитие.

Присутствие Hybrid на рынке Вьетнама подчеркивает долгосрочную стратегию компании по расширению на международных рынках, включая Латинскую Америку, Европу и Южную Америку.

Сергей Ковалев, глобальный коммерческий директор Hybrid:

На рынке Вьетнама, конечно же, присутствуют и глобальные игроки программатик-рекламы, такие, как Google. Мы можем конкурировать с ними за счет клиентского сервиса. Мы предлагаем не только рекламные инструменты для запуска кампаний, но и тщательно продуманную стратегию, а также сопровождение клиентов на всех этапах — от медиапланирования до перформанс-метрик.

Вьетнам Hybrid
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