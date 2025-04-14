Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV

Hybe — In-house платформа для продвижения мобильных приложений бренда (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid ) обновила собственную платформу для запуска Connected TV рекламы. Компания развивает технологию с 2023 года на базе одноименной мобильной DSP. Сегодня охват российской аудитории в платформе составляет 13 млн человек, тогда как общий охват в России — 18 млн человек.

Connected TV является закономерным эволюционным шагом от стандартной ТВ-рекламы в сторону мобильной. Эта технология позволяет транслировать рекламные материалы через Smart TV, а также атрибуцировать инсталлы на ТВ к показам, а также отслеживать целевые действия на мобильных устройствах.

Команда Hybe стала одной из первых, кто начал активно развивать мобильный CTV в России и предоставила возможность размещать рекламу на ТВ и приставках с атрибуцией рекламируемого товара на смартфоны.

CTV-реклама Hybe позволяет оптимизировать перформанс- и брендформанс- метрики на основе собственного стека AI и ML технологий. Из преимуществ обновленной платформы — работа исключительно с форматом видео и только с официальными стриминговыми приложениями, установленными на телевизорах и ТВ-станциях. А также размещение контента на федеральном телевидении, которое зрители смотрят через приложения на телевизорах и приставках.

Кроме того, доступны все преимущества платформы Hybe: кроссплатформенная идентификация и атрибуция, позволяющая отслеживать путь пользователя от Smart TV до мобильного устройства, репортинговые инструменты, обеспечивающие детальную аналитику эффективности рекламных кампаний и встроенный ассистент. Hybe Assist формирует персонализированные рекомендации по оптимизации кампаний и дает возможность применить их по одному клику, а также помогает пользователям быстро освоить функционал платформы.

Сотрудничество с компаниями возможно по модели оплаты dCPM (Dynamic Cost per mille). После первичного тестирования также доступен переход на модели оплаты CPI (Cost per install) и CPA (Cost per action).

Владимир Худяков, сооснователь и генеральный директор Hybe: Мы видим, как TV-экраны вновь завоевывают пользовательское время. Так, недавно YouTube заявил, что пользователи отдают большее предпочтение просмотру сервиса на телевизорах, чем на мобильных устройствах. Согласно данным компании, общее время просмотра YouTube на ТВ превысило 1 млрд часов в день. Таким образом, CTV-реклама становится must have-инструментом в портфеле рекламного инвентаря брендов. Hybe со своей стороны активно развивает технологию, в том числе постоянно работая над качеством креативов и стратегиями по эффективному взаимодействию с пользователями. Кроме того, команда Hybe всегда готова предоставить клиентам поддержку и проконсультировать для достижения поставленных результатов.

С 2023 года технологией для запуска CTV-рекламы от Hybe воспользовалось более 20 клиентов компании. Например, с помощью CTV компании Avito удалось расширить медиа присутствие, охватить новую целевую аудиторию численностью 2 845 000 человек, а также снизить CPI (стоимость за установку мобильного приложения) на 80%.

Александр Сазанов, руководитель продукта Hybe: Одно из важных условий эффективности CTV-рекламы — это качественный креатив. Мы гордимся тем рекламным контентом, что размещается клиентами с нашей помощью, так как это высококачественная и вовлекающая полноэкранная реклама. Мы учитываем лучшие практики CTV-креативов, в том числе зарубежные, такие как safe-зоны и тайминги появления QR-кода. Также всегда готовы проконсультировать наших клиентов и дать им рекомендации для реализации наиболее эффективных креативных стратегий по взаимодействию с пользователями.